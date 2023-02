Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de l'édition chute

Une partie de l'édition américaine a fait le deuil de son année 2021 exceptionnelle, et termine 2022 sur un bilan à la baisse. Le chiffre d'affaires sur les douze mois passés atteint 12,6 milliards $, en baisse de 6,4 % par rapport à celui de l'année précédente.

Attention, toutefois : avec 29,33 milliards $ pour l'édition US dans son ensemble en 2021, le calcul parait quelque peu incohérent. Cela s'explique par un retard dans la collecte des données d'une partie de l'édition scolaire, et la disparition de tout un pan, non négligeable, de l'industrie dans le total. Par ailleurs, ce bilan ne comprend que les chiffres des membres de l'AAP, et non de l'ensemble de l'industrie.

Le compte-rendu général de 2022, communiqué plus tard dans l'année, ne dira, a priori, pas autre chose.

Le chiffre d'affaires des ouvrages grand public est en recul de 6,2 %, pour atteindre 9,1 milliards $, avec une baisse sensible pour les hardbacks (- 13,9 %), au profit des paperbacks, en hausse de 1,1 %.

Répartition des ventes d'ouvrages grand public aux États-Unis, en 2022 (AAP)

Le livre numérique n'échappe pas à la tendance, avec un chiffre d'affaires diminué de 6,6 %, à 1 milliard $. L'audio numérique, suivant une trajectoire établie depuis quelques années, gagne 7 %, pour établir son CA à 839,5 millions $.

En 2022, l'édition religieuse recule (- 6,1 %), comme l'éducation supérieure (- 7,5 %) et les publications professionnelles (- 5,5 %).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0