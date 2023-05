Partir en Livre 2023 dans toute la France 

Dans toute la France, au sein des 207 structures labellisées cette année par le CNL, et à chaque étape du Livrodrome, des ateliers, des jeux, des défis, des spectacles et des performances, mais aussi des rencontres avec plus d’une centaine d’auteurs et d’illustrateurs seront proposées aux enfants et aux adolescents.

Partir en Livre s’adresse à tous les enfants et les jeunes, de 0 à 25 ans ainsi qu’à tous ceux qui les accompagnent, en mobilisant sur l’ensemble du territoire :

– des professionnels : auteurs, illustrateurs, enseignants, documentalistes, libraires, bibliothécaires, éducateurs et animateurs, artistes, journalistes, booktubers et influenceurs…

– des structures : associations, collectivités territoriales, communes rurales ou grandes villes, réseaux de médiathèques, offices du tourisme, fédérations nationales, fondations, comités d’entreprise, organismes et établissements publics, entreprises privées…

Thème : Mortelle Adèle

Qui de mieux que l’impétueuse et attachante Mortelle Adèle, véritable phénomène de librairie dont les aventures se sont vendues à plus de 15 millions d’exemplaires, pour encourager les jeunes à dépasser leurs limites, casser les préjugés, oser aller vers ce qui leur plaît !

À LIRE - Partir en Livre : pour 2023, Mortelle Adèle incarnera la liberté

Car c’est bien ce qui anime Partir en Livre : (re)trouver le plaisir de la lecture à la toute fin de l’année scolaire et pendant les vacances, en partageant ses coups de cœur, et en faisant l’expérience d’autres histoires, d’autres vies que la sienne.

« La lecture, au sens d’une énergie vivante et vibrante, est un objet de métamorphose. Et c’est parce que cette transformation s’opère à chaque rencontre avec un récit, un héros, un livre, un auteur, que la liberté de devenir un peu plus qui l’on est chaque fois s’offre à nous, voire même celle de s’inventer autrement. » Antoine Dole, alias Mr Tan.

Un avant goût

Pour inaugurer Partir en Livre et amorcer le tour de France du Livrodrome, le CNL se transforme, cette année encore, en parc d’attractions littéraires, pendant deux jours, les 22 et 23 juin.

Quelques exemples d'activités : Ateliers d’écriture et d’illustration, cabine d'ordonnanceslittéraires,Tattoo Manga, Grande Roue, bibliothèque suspendue, institut de beauté littéraire avec la Cie Home Théâtre, mur dessiné… Une librairie sera également installée pour que les jeunes puissent acquérir le livre de leur choix, grâce aux Chèque Lire qui leur seront offerts par le CNL.

Le Centre National du Livre accueillera à cette occasion la remise du premier « Prix Le Point du Livre Jeunesse », organisé par Le Point. Il sera décerné à deux lauréats, l’un dans la catégorie «Meilleur album illustré», l’autre dans la catégorie « Meilleur Roman Jeunesse » après délibération des membres de son jury composé d’auteurs reconnus de la littérature jeunesse, Baptiste Beaulieu, Antoine Dole (parrain de l’événement), Anne Goscinny et Marie-Aude Murail, et de journalistes de la rédaction du Point (Louise Cunéo, Élise Lépine, Christophe Ono-dit-Biot).

La grande chasse aux livres

Rendez-vous le samedi 8 juillet à Lyon pour une grande chasse aux livres! Accompagné des éditions Slalom et de l’influenceuse littéraire Muffinsandbooks, le Centre national du livre vous propose de participer à une chasse aux trésors livresques. Une centaine de livres seront cachés, à vous de les trouver! À l’issue de l’événement, les participants seront invités à clôturer l’aprèsmidi dans une librairie partenaire.

Partir en Livre s’invite sur le réseau VINCI Autoroutes

Du 13 juillet au 19 août, une sélection d’ouvrages sur le thème de la liberté sera mise à la disposition des jeunes vacanciers sur 10 aires animées du réseau VINCI Autoroutes. Dans des « espaces lecture » conviviaux et ludiques spécialement aménagés, les enfants pourront consulter librement le ou les livres de leur choix, le temps d’une pause sur la route des vacances.

Ces animations pour la jeunesse s’inscrivent dans le cadre de la 5e édition de l’opération « Lire, c’est voyager; voyager, c’est lire », une vaste opération déployée par la Fondation VINCI Autoroutes à destination des adultes et des enfants pour partager le plaisir de lire sur la route des vacances.

À proximité des « espaces lecture jeunesse », les adultes et les enfants se verront aussi offrir l’un des livres sélectionnés par Karine Tuil, marraine de l’opération. Au total, 25.000 livres seront ainsi offerts cet été aux vacanciers durant les six week-ends de l’été dans les bibliothèques à ciel ouvert.

Le Tour de France

Le Livrodrome 2023 entame un nouveau Tour de France en 10 dates pour partir à la rencontre des jeunes de 11 à 18 ans, partout sur le territoire, des grandes métropoles aux plus petites villes.

En ce sens, il s'agit d'un projet d’éducation populaire, dédié à la jeunesse, et pensé pour stimuler, nourrir et développer, sur le temps des vacances, son goût pour le livre, la lecture et l’écriture. Le Centre national du livre, la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour la lecture, la Fondation La Poste et le CFC - Centre français d’exploitation du droit de copie sont, à date, les partenaires nationaux du Livrodrome.

Cette année, le Livrodrome fera étape à Paris (22 et 23 juin), Coucyle-Château (29 juin), Toul (30 juin), Tulle (4 juillet), Brive-la-Gaillarde (7 juillet), Chalon-sur-Saône (11 juillet), Pamiers (13 juillet à confirmer), Lyon (18 juillet) et Marseille (21 juillet).

Pour découvrir l'ensemble des évènements proposés, ce sera à cette adresse.