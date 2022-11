L'Italie prend la tête de la Fédération européenne des éditeurs

Un tout nouveau bureau pour la FEE, réunie à l’occasion de l’Assemblée générale à Bruxelles ce 4 novembre : pour le nouveau président, il s’agira tout d’abord de poursuivre le travail de représentation des éditeurs auprès des instances européennes. « Les livres et la lecture sont absolument indispensables à notre démocratie et nous devons nous assurer que l’UE, autant que les gouvernements nationaux, reconnaissent l’importance de ce secteur. Et le soutiennent à travers des politiques engagées », note Ricardo Franco Levi.

A ses côtés, Sonia Draga, nouvelle vice-présidente, actuellement présidente de la Chambre polonaise des livres et patronne de la maison d’édition éponyme. « Les éditeurs européens, individuellement et collectivement, en tant que Fédération, devront continuer d’aider les éditeurs ukrainiens à préserver leur activité afin que l’industrie survive », souligne-t-elle.

« C’est un enjeu crucial pour leur culture, leur liberté et notre démocratie. Nous vivons en effet dans un monde d’infox, aussi notre fonction d’éditeur est plus essentielle que jamais. » Intègrent également la FEE Phaedon Kidoniatis, représentant de l'association des des éditeurs grecs et fondateur d'Eurasia Publications, en tant que trésorier.

On retrouve également Catherine Blache (du Syndicat National de l’Édition, France), Sakari Laiho (Suomen Kustannusyhdistys, Finlande) et Jessica Sänger (Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Allemagne) élus en tant que membre du bureau.

Le papier, le papier, le papier

Pour le président en poste, par-delà la représentation, les aspects pratiques les plus urgents doivent être évalués : une rencontre avec les organisations de papetiers et d’imprimeurs sera rapidement programmée. Et ce, pour échanger sur les difficultés actuelles. L’approvisionnement et les hausses de coûts de production représentent en effet des problèmes majeurs.

Selon les dernières estimations communiquées lors de la Foire du livre de Francfort, l’édition européenne pèse entre 37 et 38 milliards € de chiffre d’affaires annuel en 2021. Allemagne, Royaume-Uni et France sont les trois pays leaders, avec l’Italie en 4e position représentant 3,429 milliards €.

Ces données font par ailleurs état d’une hausse de 6,5 % en regard de 2020, pour l’industrie européenne, et 10,7 % pour l’Italie.

Crédits photo : FEE. De gauche à droite: Sakari Laiho, Jessica Sänger, Ricardo Franco Levi, Sonia Draga, Catherine Blache, Phaedon Kidoniatis.