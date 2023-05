Anime et jeu vidéo piratés : première arrestation d'un YouTubeur

La facilité d’upload sur YouTube a longtemps servi à la mise en ligne d’œuvres sous droit, jusqu’à ce que la plateforme mette en place des solutions – principalement pour la musique. Or, dans le cas des jeux vidéo, au Japon, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des studios pour partager des passages de gameplay.

Dans le cas présent, l’homme a été reconnu coupable d’avoir chargé près d’une heure de Steins ; Gate : My Darling’s Embrace, édité par Nitroplus Inc. Celui-là et d’autres encore.

La Kadokawa ajoute aux charges la communication d’animes depuis 2019. « En tant qu’entreprise de divertissement diversifiée dans la vidéo, l’édition de livres, de jeux, nous prenons des mesures fermes contre toute violation du copyright », indique un communiqué.

Tolérance zéro

Arrêté ce 17 mai par la police de Miyagi, l’homme n’a pas fait de commentaires sur son activité, mais a reconnu les accusations portées. Cependant, précise la Coda (coalition internationale de producteurs), son infraction est sans appel. De fait, la réalisation de montages qui réunissent des séquences cinématiques, suivie d’un upload sur YouTube, relève de la contrefaçon.

Ce comportement « est identifié comme l’un des problèmes de ces dernières années », insiste la Coda. Pourtant, les éditeurs de jeux ont mis en place des restrictions sévères quant aux contenus dont ils acceptent le partage.

Il en va de même avec l’upload d’animes, une pratique bien plus répandue encore. Or, dans les deux cas, la présence de publicités que gère YouTube conduit à ce que les pirates perçoivent une rémunération. Une exploitation abusive, s’indigne la Coda, « qui ne sera jamais tolérée ». Et d’assurer qu’elle poursuivra ses efforts pour éradiquer les contenus illégalement diffusés et protéger activement le copyright.

Accord sous conditions strictes

Si l’anime piraté a connu ses heures de gloire depuis bien des années, les séquences de jeu filmées, commentées et diffusées se sont répandues ces derniers temps. Chaque éditeur de produits vidéoludiques y a été confronté sans que des sanctions ne surviennent. Il s’agirait, dans le cas présent, de la première arrestation pour infraction à la loi.

La législation japonaise a en effet étendu son champ d’application aux cinématiques des jeux, pour répondre aux inquiétudes de l’industrie. Des géants comme Nintendo autorisent sous conditions la communication au public de ces scènes — sous réserve que ce soit à des fins non commerciales.

Temps de cerveau disponible

Selon Nikkei, on compterait quelque 800 millions d’internautes à travers le monde qui savoure ces programmes. Sur Twitch, plus encore qu’à travers YouTube, les aficionados ne manquent pas. Une étude de Streamlab évalue que sur les trois grands portails hébergeant ce type de vidéos (Twitch, YouTube et Facebook), ce sont 7,27 milliards d’heures de jeux qui ont été diffusées entre juillet et septembre 2022.

À titre de comparaison, sur janvier/mars 2020, ce furent 4,7 milliards d’heures comptabilisées — les mesures de confinements prises par la suite ont eu l’effet qu’on imagine sur cette consommation. L’homme arrêté à Nagoya disposait d’une chaîne YouTube nommée Usagi Tobi. Elle recensait quelque 10.000 abonnés.

Crédits photo : Florian Olivo / Unsplash