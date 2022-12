En Iran, les auteurs restent des cibles privilégiées de la répression

De nombreuses organisations internationales, de PEN America à l'International Coalition for Filmmakers at Risk, appellent ces derniers jours à la libération de l'actrice et traductrice littéraire iranienne Taraneh Allidousti. Elle a été interpelée quelques jours après avoir dénoncé, sur Instagram, la pendaison de Mohsen Shekari, militant exécuté pour sa participation aux récentes manifestations contre le pouvoir.

Quelques jours après cette publication, le 8 décembre dernier, Allidousti a été arrêtée à son domicile. L'agence Tasnim, proche du gouvernement iranien, avance que son interpellation s'expliquerait par la « publication d'informations fausses et trompeuses ».

Le réalisateur Asghar Farhadi, qui a travaillé avec Taraneh Allidousti pour son film Le Client (2016) a appelé à la libération de l'actrice, mais aussi de Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof ainsi que « des prisonniers anonymes dont le seul crime est de vouloir une vie meilleure », rapporte NBC.

Taraneh Allidousti, parallèlement à son travail d'actrice, exerce la profession de traductrice littéraire, de l'anglais vers le farsi. Elle a notamment traduit des ouvrages d'Alice Munro et Nicole Krauss, devenant par ailleurs « amie et partenaire de nombreux auteurs dans le monde entier, aidant à construire des ponts entre les cultures et les nations ».

L'ONU préoccupée

L'arrestation de l'actrice et traductrice inquiète le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits humains, en regard de la répression violente des manifestations et mouvements d'opposition de ces derniers mois en Iran.

Les auteurs n'ont pas échappé aux représailles du gouvernement : parmi les victimes, mentionnons les poétesses Mona Borzouei et Atefeh Chaharmahalian, mais aussi Mahvash Sabet, récemment condamnée à une peine de dix années de prison pour « espionnage » — un cas non relié aux manifestations, mais significatif de l'outrance autoritaire du régime.

Au sein de l'ONU, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a rendu un avis sur les détentions de plusieurs écrivains en Iran, emprisonnés bien avant le début des manifestations. Il s'agit de Reza Khandan Mahabadi, Keyvan Bajan, Arash Ganji et Baktash Abtin. Ce dernier est mort en prison, faute d'assistance médicale, en début d'année 2022.

Les quatre auteurs font partie de l'Association des écrivains iraniens. Keyvan Bajan a bénéficié d'une libération conditionnelle en mars dernier.

Sollicité par deux organisations, le Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne (RWCHR) et l'organisation PEN America, le Groupe de travail a rendu un vaste rapport sur ces détentions, établissant « la multiplication des détentions arbitraires » en Iran. Le document pointe aussi le non-respect de plusieurs droits humains des écrivains emprisonnés, comme l'usage de chaines pour les attacher à leurs lits, à l'hôpital.

Le gouvernement iranien doit désormais s'assurer du respect des droits humains des trois détenus encore en vie, et mener l'enquête sur les circonstances de la mort de Baktash Abtin. Il est également invité à mettre ses lois « en conformité [...] avec les engagements pris par l'Iran vis-à-vis des lois internationales ».

L'Iran fait partie des membres fondateurs de l'ONU, avec une adhésion qui remonte à 1945. Le Conseil des droits de l'homme pourrait lui-même demander des comptes à l'Iran, si les recommandations du groupe de travail ne sont pas suivies.

Le document est accessible à cette adresse ou ci-dessous.

Photographie : Taraneh Alidoosti, en 2016 (Tasnim News Agency, CC BY 4.0)