Iran : la poétesse Mahvash Sabet condamnée à dix ans de prison  

Le PEN International appelle les autorités iraniennes à annuler la condamnation et à libérer immédiatement et sans condition l'auteure, après avoir précédemment, aux côtés de plusieurs centres PEN, « fermement dénoncé » une interpellation jugée arbitraire.

Selon la Communauté internationale bahá'íe (BIC), Mahvash Sabet a été inculpée le 21 novembre, avec la psychologue Fariba Kamalabadi et une troisième personne, à l’issue d’un procès devant la branche 26 du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Le juge a notamment déploré que les accusées n’avaient pas « appris la leçon », avant de prononcer la lourde peine.

D'après le ministère iranien des Renseignements, les trois interpellés seraient liés au Centre mondial bahá'í en Israël, et auraient collecté des informations avant de les y envoyer. Ce foyer bahá'í, situé dans les villes jumelles d’Akka et de Haïfa, constitue le cœur spirituel et administratif de cette communauté fondée par le Perse Mirza Husayn Ali Nuri en 1863.

Leur arrestation est intervenue au milieu d'une répression brutale contre la communauté bahá'íe iranienne, au sein de laquelle les autorités ont incarcéré plusieurs militants, fermé des dizaines d'entreprises bahá'íes et démoli leurs maisons.

« Nul ne devrait faire l’objet d’une arrestation arbitraire, d’un emprisonnement ou d’un procès inéquitable en raison de ses convictions », a déclaré Ma Thida, présidente du comité des écrivains en prison de PEN International, dans un communiqué. Et d’ajouter : « Nous nous tenons aux côtés de Mahvash Sabet et Fariba Kamalabadi et appelons à l’annulation du verdict prononcé contre eux et à leur libération immédiate et inconditionnelle. Les autorités iraniennes doivent, sans délai, cesser leur répression contre la communauté bahá’íe en Iran et relâcher toutes les personnes écrouées pour leurs croyances ou pour avoir exercé leur liberté d’expression. »

D'abord enseignante et directrice de plusieurs écoles, Mahvash Sabet collabore en parallèle au Comité national d'alphabétisation d'Iran. La révolution islamiste de 1979 fait basculer son existence : elle est empêchée de travailler dans l'enseignement public en raison de sa religion. Elle a alors travaillé pendant 15 ans en tant que directrice de l'Institut bahá'í pour l'enseignement supérieur, qui propose un cursus alternatif à destination des jeunes bahá'ís.

Elle est incarcérée en mars 2008 à l'âge de 64 ans et condamnée à 20 ans de prison pour « collaboration avec des États ennemis » et « formation d'un groupe illégal ». Elle commence à y écrire de la poésie. Il en sortira un recueil de poèmes, intitulé Poèmes de prison, publié en France en 2016 aux éditions de l'Harmattan (trad. Mary et François Petit).

En 2017, Mahvash Sabet est relâchée après 10 ans d’incarcération et de mauvais traitements à la prison d’Evin.

À LIRE: La vie de l'Iranien Hossein Ronaghi est en danger

Membre honoraire du PEN autrichien et danois, elle reçoit en 2017 le prix PEN Pinter, qui salue chaque année depuis 2009 le courage d'un auteur international. La communauté bahá'íe est installée dans plus de 189 pays.

Crédits photo : englishpen1921 (YouTube)