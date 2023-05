Oh les beaux jours !”, des frictions littéraires à Marseille

Le festival a été créé en mai 2017, initié par l’association Des livres comme des idées. Oh les beaux jours ! entre dans le cadre du Plan de développement de la lecture publique mis en place par la Ville de Marseille en 2015.

Le festival reçoit l’aide de la ville, le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du département des Bouches-du-Rhône. Et elle est également appuyée par le Centre national du livre, la Drac, la Sofia, la Fondation Jan Michalski, la Fondation de France, la Fondation La Poste, la Fondation Orange et divers partenaires privés.

La manifestation inclut en amont et en aval de ces six jours une médiation et des actions culturelles comme un concours de nouvelles des collégiens.

Plus de 100 auteurs et artistes (comédiens, chanteurs, musiciens…) participeront à ces 6 jours de festivités. Les programmations auront lieu dans des lieux emblématiques de Marseille (Mucem, Théâtre de La Criée, Conservatoire Pierre Barbizet, Bibliothèque de l’Alcazar, Musée d’Histoire de Marseille…).

La 7e édition sera traversée par 8 thématiques : Les beaux jours de…, Entre deux mondes, La famille, et au-delà, Vivre la littérature, La part des femmes, Rendez-vous avec l’histoire, Le vrai du faux, et La jeunesse entre les lignes.

Cheminer à travers huit univers

4 grandes rencontres s’interrogeront sur ce qui façonne l’écriture et nourrit l’univers d’Emmanuelle Bayamack-Tam, Italo Calvino, Brigitte Giraud et Yannick Haenel. Les lecteurs oscilleront entre le réel et l’imaginaire, avec, entre autres, l’héroïne de Makenzy Orcel.

Cinq rendez-vous auront pour thème « La famille et au-delà ». Pierre Ducrozet entraînera les curieux sur un siècle et trois générations dans l’histoire passionnante de la musique, entre classique, jazz, rock et électro. Puis, « Le vrai du faux » emmènera les lecteurs sur les enquêtes menées par les personnages des romans de Guillaume Poix et de Julie Wolkenstein, à la recherche d’énigmatiques films de cinéma disparus...

Au cours de sept rencontres, « Vivre la littérature » questionne l'existence d’une conception littéraire du monde et le pouvoir de celle-ci face aux dangers de l’époque. Par la suite, « La part des femmes » interrogera la place de celles-ci, à travers Alice Zeniter et Hélène Frappat et d'autres autrices. « Rendez-vous avec l’histoire » sera l’occasion de parler de la BD d’Arnaud Nebbache évoquant Brancusi aux États-Unis.

« La jeunesse entre les lignes » présentera des acrobates qui jonglent avec des livres, une relecture féministe du Petit Chaperon rouge, et bien d'autres événements...

Le public retrouvera Pascalle Monnier, Christophe Ono-dit-Biot, Makenzy Orcel, Véronique Ovaldé, Yves Pagès, Polina Panassenko, Daniel Pennac, Virginie Poitrasson, Liliane Giraudon, Yannick Haenel, Anna Hope, Salomé Kiner, Lola Lafon, Emmanuelle Lambert, Sally Bonn, Grégoire Bouillier, Frédéric Boyer, Belinda Cannone, Benjamin Adam, Nine Antico, Vincent Bourgeau, Marion Fayolle ou encore Claire Alet (économiste), Loïc Artiaga (historien), et Isabelle Daunais (chercheuse en littérature), pour ne citer qu'eux.

Ci-dessous, le programme détaillé en lecture et téléchargement.

Crédits photo : Détail de l'affiche d'Oh les beaux jours ! 2023