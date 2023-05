Les inédits de Céline au tribunal : “Ils ne sont pas héritiers de l’écrivain” (Gallimard)

Guerre (mai 2022), Londres (octobre 2022), puis La volonté du Roi Krogold — Suivi de La légende du roi René (avril 2023) : les éditions Gallimard n'ont pas perdu de temps après la découverte de manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline.

Cette trouvaille a marqué l'actualité littéraire, malgré la personnalité sulfureuse de l'auteur, collaborateur de l'Allemagne nazie et antisémite convaincu. Guerre s'est écoulé à plus de 165.000 exemplaires, loin devant Londres (57.000 ventes, données Edistat).

Ayants droit et descendants

L'histoire rocambolesque des manuscrits perdus puis retrouvés a été largement contée en 2021 : les textes auraient été volés dans l'appartement de Céline en 1944, peu après que celui-ci et son épouse, Lucette Destouches, ont quitté la France.

Jean-Pierre Thibaudat, critique dramatique et auteur, aurait récupéré une partie de ces documents auprès d'une source anonyme. Il s'était alors lancé dans un travail de retranscription, en respectant la volonté du donateur : conserver les textes secrets jusqu'à la mort de Lucette Destouches, décédée fin 2019.

Thibaudat contacte les deux ayants droit de la veuve de Céline, François Gibault, exécuteur testamentaire et spécialiste de Céline, et Véronique Chovin, une amie de la disparue. « Voilà soixante-quinze ans que l’on se demandait où étaient passés les manuscrits de Céline disparus à la Libération : l’annonce de leur redécouverte a été un véritable choc pour nous », expliquait le premier en 2021.

En octobre 2022, alors que Londres apparait dans les librairies, Marianne publie le témoignage des descendants de Colette Destouches, née en 1920 d’un premier mariage de Céline, avec Édith Follet (entre 1919 et 1926). Elle-même aura cinq enfants, qui donneront naissance à une nouvelle génération de descendants.

L'un d'entre eux déplore : « Nous, ses héritiers du sang, on n’a hérité que des emmerdes. » Et pour cause : un an après la mort de Céline, en 1962, Colette Destouches et son mari Yves Turpin renoncent à l'héritage de l'auteur. Une décision qui s'applique aussi à leurs enfants.

Pour le service juridique des éditions Gallimard, contacté par ActuaLitté, la situation est simple : « Les seuls ayants droit de Lucette Destouches, elle-même unique héritière de Céline, sont Mme Véronique Chovin et Me François Gibault. Les petits-enfants et arrières petits-enfants qui se manifestent aujourd’hui sont les descendants de la fille de Céline. À la mort de celui-ci, sa fille et ses petits enfants ont renoncé à l’héritage. Ils ne sont pas héritiers de l’écrivain ; qui plus est, ils ne se sont jamais prévalus d’aucun droit depuis le règlement de la Succession, il y a plus de soixante ans désormais. »

Le droit moral au tribunal

Quelques mois après ce témoignage, et tandis qu'un nouvel inédit de Céline se retrouve sur les tables des libraires, sept descendants de l'auteur — deux enfants et cinq petits-enfants de Colette Destouches — toujours auprès de Marianne, révèlent qu'ils assignent en justice les éditions Gallimard et les deux ayants droit de la veuve de Céline, François Gibault et Véronique Chovin.

Les descendants estiment que les publications des inédits de Céline bafouent l'exercice de leur droit de divulgation, soit le droit de l'auteur de décider de la communication de son œuvre au public. Il s'agit d'un des éléments du droit moral, qui est lui-même perpétuel : les ayants droit peuvent l'exercer, même après la mort de l'auteur.

La renonciation de l'héritage de l'auteur, en 1962, ne concernerait pas l'œuvre ou l'exercice du droit moral sur celle-ci, ce qui permettrait de revendiquer ce droit de divulgation. Les éditions Gallimard, comme François Gibault dans Marianne, soulignent que le travail autour de l'œuvre de Céline s'effectue depuis longtemps avec les mêmes interlocuteurs, à savoir « les seuls ayants droit, oui, comme toujours depuis la mort de l’écrivain et le règlement de sa succession, et sans que cela ne soit jamais contesté ».

Grâce au travail effectué avec Lucette Destouches, sa veuve, puis ses héritiers, ainsi qu’avec les spécialistes de l’œuvre, la recherche célinienne a considérablement progressé, nourrie par la publication de nombreux textes, correspondances et autres documents d’histoire littéraire. La publication des derniers inédits s’inscrit dans cette tradition critique. – Le service juridique des éditions Gallimard

« Les Éditions Gallimard ignoraient tout de ces descendants, qui ne se sont manifestés auprès des ayants droit et des Éditions Gallimard qu’en janvier 2023 », précise encore le service.

Photographie : couverture du dernier inédit de Céline publié par Gallimard, en avril 2023, et le passeport fourni par l'Allemagne nazie à l'auteur pour permettre son départ de France, dans les années 1940 (Collection François Gibault, domaine public)