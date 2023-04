Le festival Aux quatre coins du mot vole vers l’infini

La thématique « infiniment » portera vers l’infini (et au-delà), à la recherche de ces moments d’éblouissement, d’émerveillement et de vertiges si précieux et nécessaires. Il sera question de Big Bang et de particules, de rêves d’immortalité, d’univers des possibles et bien sûr de l’infini jubilatoire des mots, des livres, des langues et des histoires.

Voici d’ores et déjà, quelques noms d’invités : Etienne Klein (le physicien-philosophe des sciences et grand faiseur d’anagrammes) — Bérengère Cournut (écrivaine) — Grégoire Bouillier (écrivain) - Hubert Haddad (écrivain) — Constance Dollé (actrice) — Julie Moulier (actrice) — Vincent Roca (humoriste, écrivain et chroniqueur) — Ramona Badescu (écrivaine) — Avenarius d’Ardronville (réalisateur-scénariste-acteur) — Kosh (beatboxer et humoriste) — Valérie Nivelon (journaliste)... pour ne citer qu’eux.

Côté spectacles, la compagnie Popi Jones jouera La Bombe humaine en coproduction avec le Théâtre National Wallonie Bruxelle. Denis Lavant interprètera La dernière bande, un monologue de Samuel Beckett traduit en français par l'auteur et publié aux éditions de Minuit. Enfin, Richard Gotainer (auteur, chanteur et comédien) présentera son nouveau spectacle : Gotainer ramène sa phrase.

Le programme complet sera disponible très prochainement.

Affiche du festival

Crédits photo : Fragment de l'affiche du festival aux quatre coins du mot