Des archives de Steve Jobs réunies dans un livre numérique

L’archive Steve Jobs — créé par Powell Jobs, Tim Cook et Jony Ive en septembre 2022 — avait annoncé la sortie de l’ebook le 1er avril 2023. Il est à présent accessible gratuitement sur le site des archives de Steve Jobs, sur Apple Books, et dans les bibliothèques participantes via l’application Libby.

Sa veuve, Laurene Powell Jobs, explique dans l’introduction l’ambition de cette publication : « J’espère que cette sélection suscitera en vous le déclic que j'ai moi-même ressenti : que tout ce qui compose ce que nous appelons la vie a été créé par des gens qui n'étaient pas plus intelligents, pas plus capables que nous ; que notre monde n'est pas figé et que nous pouvons donc le changer pour le mieux. »

En plus de couvrir son histoire avec Apple, le récit de sa vie inclut les perspectives de Jobs sur d’autres événements, comme le démarrage de NeXT, l'entreprise qu'il avait fondée après sa démission d'Apple, ou encore lorsqu’il s'était rapproché de Pixar.

Crédits photo : Steve Jobs / segagman (CC BY 2.0)