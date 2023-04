Science ouverte et édition scientifique : une politique publique trop “ambiguë

Après deux ans d'enquête et de consultation des principaux acteurs du secteur, le Médiateur du livre rend son avis sur l’édition scientifique dans le contexte des politiques en faveur de la science ouverte. L'autorité avait été saisie par Vincent Montagne, le président du Syndicat national de l'édition (SNE), en juin 2021, qui s'inquiétait de l'avenir de la filière, notamment celle des sciences humaines et sociales.

Rappelons que l'édition scientifique traverse une phase d'importants bouleversements : le développement des nouveaux moyens de communication a considérablement rebattu les cartes en matière de publication des résultats de la recherche. Un accès facilité à ces derniers a déséquilibré un modèle économique bien installé, mais aussi largement critiqué.

Des acteurs publics et privés nécessaires

Le Médiateur du livre dresse un panorama où les éditeurs privés comme les institutions publiques ont leur place : « L’abondance des contenus disponibles et la simplicité extrême de la diffusion numérique ne rendent que plus nécessaire le rôle de sélection, de validation, de mise en forme et de diffusion qui a toujours été celui des éditeurs, à travers les revues comme les livres », assure-t-il.

Reprenant des observations réalisées dans un rapport d'étape en 2022, l'autorité souligne l’importance d'une véritable politique publique de la recherche scientifique, visant au renforcement de tous les acteurs, publics comme privés.

Des messages politiques « anxiogènes »

Si les initiatives politiques en faveur de la science ouverte semblent prometteuses, Jean-Philippe Mochon, titulaire de la fonction, estime que les communications des autorités doivent être plus claires et adressées à tous les acteurs.

« [L]e secteur, notamment privé, de l’édition scientifique souffre de messages contradictoires, voire anxiogènes, émis par les pouvoirs publics au nom de l’objectif de l’ouverture de la science », souligne-t-il.

Plutôt que de prétendre poursuivre des objectifs aussi immenses que « généraliser la

science ouverte », il est urgent par exemple de préciser les attentes et incitations en matière de « barrières mobiles », c’est-à-dire les seuils temporels au-delà desquels les articles des revues sont rendus gratuitement accessibles en ligne, ou encore de pérenniser le soutien public indispensable aux secrétariats de rédaction des revues, y compris relevant d’éditeurs privés. – Avis du Médiateur du livre

Les difficultés de communication ont ainsi pu être observées dans le cas du « modèle diamant » de publication en accès ouvert, sans frais ni pour l'auteur des recherches ni pour les lecteurs. L'émergence de ce modèle et sa mise en avant par les autorités ont laissé croire aux acteurs privés, et notamment au Syndicat national de l'édition, qu'il allait devenir l'unique solution possible.

« [À] ce stade, la contribution diamant à l’ouverture des publications des chercheurs publics en France ne s’élève qu’à 9 % et ne représente que 4 % des proportions des chercheurs français, proportion qui semble similaire dans les autres pays européens », a précisé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche au Médiateur. De quoi lever les craintes des éditeurs privés et détendre l'atmosphère...

Maintenir le dialogue

La mise en place, en 2022, de l’Observatoire de l’édition scientifique, est perçue comme un « signal positif » par le Médiateur, qui appelle à entretenir un dialogue apaisé avec tous les acteurs de la recherche française.

Toutefois, une marge de progression assez importante subsiste : ainsi le plan de soutien à l’édition scientifique 2022-2026 a-t-il été présenté en catimini, sans même que les membres de cet Observatoire tout juste créé ne soient informés...

L'autorité évoque également plusieurs déclarations à l'emporte-pièce des pouvoirs publics, comme le cas précité du modèle diamant ou l'épisode de la « stratégie de non cession des droits », « promue par les pouvoirs publics pour peser sur l’équilibre des contrats signés par les éditeurs, sans qu’ait été conduit à leur égard d’effort d’étude d’impact, de concertation ou d’accompagnement ».

Si le Médiateur reconnait la légitimité des débats autour des mécanismes de l'édition scientifique, notamment dans le cadre de l'initiative européenne cOAlition S, il appelle à ce que les termes en « soient posés clairement et objectivement ».

Les recommandations de l'avis reflètent ces préoccupations du Médiateur : outre une première évaluation de la politique de science ouverte en France, il souligne la nécessité d’« une affirmation forte et sans ambiguïté par les pouvoirs publics de leur soutien à l’ensemble des acteurs de l’édition de la science en France ».

L'avis complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, kate_harbison, CC BY-SA 2.0