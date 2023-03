Humensis arrête humenSciences et s'engage dans le livre audio

Celle qui a fondé la structure d’édition spécialisée dans les ouvrages scientifiques grand public était également responsable éditoriale des branches sciences et nature de Belin.

Tailler dans les coûts

Cette décision aurait été prise par la gouvernance renouvelée d’Humensis, composée de la directrice des Éditions de l’Observatoire, Muriel Beyer, de l’ex-secrétaire général Nicolas Bréon et du directeur du pôle éducation et formation, Guillaume Montégudet.

Venue du journalisme judiciaire et scientifique, Olivia Recasens a été directrice adjointe de la rédaction du Point. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages, comme Informer n’est pas un délit, édité chez Calmann-Lévy en 2015, L’Espion du président en 2012 aux éditions Robert Laffont, ou encore Place Beauvau, la face cachée de la Police, également publiée chez Robert Laffont en 2006.

La raison de cette éviction semble claire : tailler dans les coûts et ainsi rassurer l'actionnaire du groupe, Scor, présidée par Denis Kessler. Le groupe se concentrerait sur le développement de ses marques les plus importantes : Belin, les Éditions de l’Observatoire et des Équateurs, plus ou moins en bonne forme.

Depuis 2019, les éditions de l’Observatoire ont accumulé 2,2 millions € de pertes d’exploitation en librairie, dont 1,5 million € en 2021, assure la Lettre A.

Les pertes s'accumulent

En 2021, les éditions scientifiques d’Humensis, qui réunissent humenSciences et les branches sciences et nature de Belin, avaient réalisé 1,85 million € de chiffre d’affaires, pour 371.000 € de bénéfice.

Dans sa globalité, Humensis, né de la réunion de Belin et des Presses Universitaires de France en 2016, a présenté 4,2 millions d’euros de pertes cumulées cette même année, et 41,4 millions € de chiffre d’affaires, faisait état de sa pire année depuis sa création.

Le groupe avait déjà accusé une perte de 3,4 millions € en 2020, avait révélé La Lettre A.

Un accord autour des livres audio

Dans ce contexte de recentrage stratégique, Belin Éducation a conclu un partenariat avec La Chouette Radio. Dans le cadre de cet accord, plusieurs ouvrages de la collection Boussole de Belin seront adaptés. Ils seront proposés dans la sélection audio pour les 3-12 ans, à écouter sur une enceinte dédiée, Merlin.

Six titres d’auteurs emblématiques du catalogue : Athéna de Viviane Kœnig, La Soupe au Caillou, Le Grand Méchant Tigre de Céline Lavignette-Ammoun pour le cycle 2 ; Le Roi Arthur de Viviane Kœnig, Ali Baba, et Mademoiselle Alice et le cinéma de Sandrine Beau pour le cycle 3.

À quoi s’ajoute un kit pédagogique à destination des enseignants de primaire, accessible en ligne gratuitement, qui « accompagne l’exploration de chaque texte, propose des éclairages pédagogiques ainsi que des fiches d’activités pour les élèves ». Merlin avance actuellement plus de 200 contenus audio issus des catalogues jeunesse de Radio France et Bayard.

