Auvergne-Rhône-Alpes : la région la plus littéraire de France

« Dans plusieurs régions, certains territoires ont fait du livre et de la littérature une thématique dominante », indique l’étude. Ainsi, près d’un tiers des festivals des Alpes-de-Haute-Provence sont des festivals du livre, 29 % des festivals dans le Cantal, un quart dans la Drôme, le Lot-et-Garonne, la Haute-Loire, la Haute-Vienne.

« Ces festivals s’appuient sur un réseau de lecture publique fort qui maille des territoires ruraux et impulse une dynamique entre acteurs culturels locaux. Le moment festivalier, par nature éphémère, n’est ici possible que parce que des institutions et des équipes permanentes œuvrent au quotidien », analysent les auteurs.

Pour autant, certains départements se sont emparés des œuvres de l’écrit pour en faire un marqueur identitaire : près d’un tiers des festivals des Alpes-de-Haute-Provence (exemples : les Estivales du livre, à Manosque ; les Rencontres littéraires du Teillon, à Peyroules), 29 % dans le Cantal (le festival du conte Las Rapatonadas, à Aurillac), un quart dans la Drôme (le Festival de la correspondance de Grignan), le Lot-et-Garonne (le Festival BD de Clairac), la Haute-Loire (Lecture sous les arbres, au Chambon-sur-Lignon), la Haute-Vienne (Paroles de conteurs, à Beaumont-du-Lac)...

L’hypothèse formulée serait que cette spécialisation concerne un territoire encore rural, où le festival « incarne un temps fort et s’appuie sur un réseau de lecture solide, structuré et actif, qui fédère les initiatives et les acteurs locaux, maille le territoire et impulse une dynamique ».

La fête des festivals

Comme l’indique la carte ci-dessous, les salons et festivals du livre se retrouvent partout sur le territoire (couleur turquoise). Or, si l’Île-de-France demeure le territoire comptant le plus grand nombre de manifestations (supérieur à 900, tous thèmes confondus), il est également celui où le livre occupe la dernière place en terme d'événements organisés : une cinquantaine. On recense pourtant le plus grand nombre de maisons d'édition – et Paris abrite encore le coeur de l'activité économique pour l'industrie du livre...

On s’aperçoit également que c’est en région Auvergne-Rhône-Alpes que se déroule le plus grand nombre de manifestations centrées sur le livre : plus de 255. Elle est suivie par Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec plus de 160 rendez-vous.

Probablement parce que 39 % des événement ont lieu l’été — la saison estivale étant fixée du 21 juin au 5 septembre. Et qu’un peu de soleil ne fait jamais de tort… Paradoxe, la Corse en dénombre, elle, cinq.

La cartographie nationale a été réalisée par France Festivals, le Centre d’études politiques et sociales (Cepel) et le DEPS. L'étude est à retrouver dans son intégralité ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Comédie du livre (Montpellier)