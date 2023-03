"Être, Pensée, et Société" au Salon du livre d'expression populaire

Depuis 2002, le salon est organisé par l'association Colères du présent, et rassemble des auteurs et artistes de toute discipline. L'association définit sa mission comme un moyen de « permettre à tous de faire entendre sa voix » à travers l'écriture et la lecture.

Le salon est l'évènement annuel central de l'association. Toute l'année, Colères du présent organise des actions afin de faire « se rencontrer, débattre et faire vivre la littérature d’expression populaire et de critique sociale partout où cela est possible ».

Après la thématique « le vide » en 2022, celle du salon 2023 est « Être, Pensée, Société ». Elle a pour ambition d'aborder la question de l’individu et du collectif, du corps à l’esprit, dans leurs interconnexions. De nombreux autres sujets se déploieront, tels que l’économie, le travail, le milieu carcéral, l’éducation, l’écologie, et les violences sexuelles.

Des engagements

Mettre à l'honneur des auteurs et autrices

Le Salon accueillera 80 auteurs et autrices, dont : Amandine Dhée, Sandrine Beau, Serge Latouche, Martin Page, Sylvain Dorange, Vincent Jarousseau, Perrine Le Querrec, Claire Raphaël, Anthony Passeron, Lisette Lombé, Bernadette Gervais, Laurent Cardon, Isabelle Seret, Chantal Pelletier, Jean-Marc Ligny, Marin Ledun, Christophe Siebert.

Lors de ces journées, une centaine de débats, de rencontres, de lectures sont prévus. Des actions littéraires auront lieu ensuite pendant près d'un mois dans l’Arrageois et au-delà, comme à Amiens, Liévin, Lille, Avion, et Paris.

Valoriser les maisons d'édition

À travers son salon, Colères du présent valorise les maisons d'édition indépendantes francophones. Cette année, 60 éditeurs et éditrices seront présents, tels que celles et ceux de Le Détour (essai), La Boîte à bulles (BD) et La Partie (jeunesse).

Mettre en avant des causes

Le salon est aussi l'occasion de rencontrer des bénévoles d'associations. L'année dernière ont été présents Amnesty International, AFPS 59/62, l'eAives, Greenpeace, Les amis de Robespierre, Alterlibris, L’Humanité, La Mouette Enragée, pour ne citer qu'eux.

Retrouver le dossier de présentation :

Crédits photo : CP (CC BY-NC-ND 2.0)