Hachette abandonne les poursuites contre Editis et le groupe Margot

Le 13 mai 2020, Editis prenait une participation de 49 % dans le groupe Margot, dont la diffusion-distribution était depuis 2014 assurée par Hachette. Cet investissement avait conduit à résilier le précédent contrat, pour confier à Interforum ces services. Mais en septembre, Hachette mécontent assignait les deux parties devant le tribunal de commerce.

La société demandait l’annulation de la réorganisation ayant conduit à l’implication d’Editis, ainsi que 4,4 millions € de réparations. De fait, l’image du groupe aurait été écornée par la communication des deux acteurs autour de cette association.

O tempora, ô mores...

En mars 2021, Laurent Beccaria contestait, dans nos colonnes, « le fondement l’assignation de Hachette qui n’avait pas lieu d’être et nous sommes très sereins quant à l’issue de cette procédure ». Et d’ajouter : « Ce qui nous a intéressés dans la proposition d’Editis c’est de retrouver la même indépendance de diffusion qu’avec Hachette ainsi que des leviers pour développer nos projets de communication et de marketing numérique, et ils ont des atouts-maîtres dans la manche pour ça. »

Octobre 2022, retournement de situation, ou plutôt rétractation : Hachette se désiste de son action, et met donc un terme au dossier, apprend-on dans les documents financiers 2022 du groupe Vivendi, diffusés ce 8 mars.

De l'eau sous les ponts

C’est qu’entre le début de la procédure et son assez récente résolution, des lames de fond ont bousculé l’industrie du livre en France. Le combat aurait cessé, faute de combattants ? De fait, l'ancien PDG de Hachette Livre, Arnaud Nourry, a quitté ses fonctions le 29 mars 2021. Peu après, une réorganisation complète du groupe Lagardère (propriétaire de Hachette Livre) était mise en œuvre. Et en juin 2022, Vivendi, déjà détenteur d’Editis, obtenait 57,35 % du capital de Lagardère, au terme d’une OPA déclenchée quelques mois plus tôt.

Si vis pacem, para bellum...

Ayant dès lors des intérêts dans les deux structures éditoriales, Vivendi aurait-il joué au médiateur entre plaignant et accusés ? Après tout, autant ménager les deux parties et trouver une conciliation pour résoudre le différend. Sauf qu’en décembre dernier, peu après l'abandonné des poursuites, la Commission européenne déclenchait une enquête complémentaire impliquant l'influence supposée de Vivendi sur Lagardère.

Elle suspectait « le groupe de Vincent Bolloré d’avoir imposé ses décisions au top management [les hauts responsables, NdR] d’Arnaud Lagardère avant même d’avoir été autorisé à mener cette acquisition ». Autrement dit, un contrôle anticipé pour lequel des contrôles très poussés furent enclenchés depuis Bruxelles.

Le tryptique sous surveillance

Les deux entités réfutaient d'ailleurs le moindre échange, alors qu’ActuaLitté enquêtait sur d’étranges déclarations de… Nicolas Sarkozy, administrateur du groupe Lagardère, concernant les droits d’auteurs de Jean d’Ormesson. Vivendi nous garantissait « qu’il y a un ring-fencing absolu et que Vivendi n’a pas accès, pendant que Bruxelles instruit son dossier, aux infos commerciales ni à quoi que ce soit concernant Hachette et plus généralement le pôle Édition de Lagardère ».

Une muraille de Chine sépare donc les deux entités. La supicion qui planait autour de la rupture de contrat, rendait le dépôt de plainte tout à fait logique. Mais certains se souviennent qu'Editis fut plus magnanime quand Kero quitta le groupe, pour être racheté par Hachette, dans des circonstances similaires. À cette époque, Editis n'avait pas entamé de procédure. Le choix d'abandonner les poursuites demeure, en revanche, étonnant.

Sollicité, le groupe ne souhaite pas faire de commentaires.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0