Un nouveau Radar, dans la vie des ados

Un radar permet de découvrir, de détecter. Outil de repérage utilisé pour la navigation et qui permet d’arriver à bon port, le radar sait aussi repérer les obstacles et les embûches. Les essais de Radar permettront de bien explorer un sujet, tout en débusquant les idées reçues.

Lis ton monde

Des outils pour naviguer en cette ère de grands bouleversements climatiques et sociaux, pour bâtir un monde habitable où s’épanouir. Radar explore un sujet et cerne ce que ce thème implique dans la vie des ados. L’amitié, les GAFAM, l’éco-anxiété et le bien-être animal seront les thèmes abordés dans la première année de Radar.

Un très grand soin a été apporté au confort de lecture. Étant donné le vide éditorial d’essais pour les ados, il était essentiel de ne pas mettre en situation d’échec celles et ceux qui se lanceront dans la lecture.

Notons toutefois l’apparition récente de la collection Alt, aux éditions La Martinière, qui aborde, chaque mois, un sujet politique, social ou sociétal, par la voix d’un auteur ou d’une autrice.

Divisions de chapitres marquées, lexique, références pour les plus curieux ou curieuses, ajouts d’encadrés, de dessins ou de photos viendront aider à la compréhension et alléger la lecture, sans pour autant diminuer la rigueur de l’information. Radar veut offrir une approche généraliste, dans une langue rigoureuse et accessible.

Crédits photo : Ecosociété