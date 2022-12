ALT : un collection d'essais engagés et percutants pour les 15-25 ans

ALT, en un mot, est un passage de relais : nulle leçon, mais des tentatives de penser l’époque et ses possibles qui en appellent d’autres. Mais que faire du monde d’hier, donc de celui qui est encore en grande partie le nôtre ?

Voilà la question qui se pose à notre jeunesse à de nombreuses occasions – face aux médias, aux différentes traditions politiques, aux défis posés par le réchauffement climatique, aux rapports au vivant, aux interrogations sur le genre, à l’organisation économique, etc.

ALT ne propose pas de réponse, mais des éléments de réflexion, sur le rythme d’une publication par mois consacrée à un sujet politique, social ou sociétal au cœur des débats, porté par une autrice ou un auteur engagé sur ces questions :

• l’histoire de la lutte pour le droit à l’avortement avec Ghada Hatem ;

• les enjeux de l’information avec Bruno Patino ; la vitalité du doute avec Blandine Rinkel ;

• le féminisme avec Camille Froidevaux-Metterie ; l’amour avec Ovidie ;

• la difficulté à se faire une place dans une société excluante avec Camille Aumont Carnel ;

• la défense de la cause animale avec Guillaume Meurice…

Autant de propositions courtes et consultables à chaque instant qui, grâce à leur format et leur fréquence, se présentent comme des interventions dans une conversation idéale : brèves mais structurées, documentées, incarnées et inspirantes. ALT, en un mot, est un passage de relais : nulle leçon, mais des tentatives de penser l’époque et ses possibles qui en appellent d’autres.

10 titres vont paraître en 2023 dont 3 ce 13 janvier :

- S’informer, à quoi bon ? de Bruno Patino

- Avorter, un droit en danger ? de Ghada Hatem

- A-t-on encore le droit de changer d’avis ? de Blandine Rinkel

« Jeunes ou moins jeunes, nous en sommes tous au même point : pour se forger une opinion ou un avis et avoir la liberté d’en changer, nous avons besoin de nous nourrir d’analyses, de points de vue, de nuances. D’échapper à l’agressivité de polémiques dont le débat public et les réseaux sociaux sont régulièrement saturés. Tenter de suspendre le temps, même brièvement : en une trentaine de pages, la collection ALT relève le pari », résume Marie Bluteau, responsable éditoriale de la Martinière jeunesse.

Et d'ajouter : « ALT est née de cette conviction et d’une profonde envie de contribuer à développer et armer la parole des adolescents et des jeunes adultes, à travers la publication de textes ancrés dans des problématiques contemporaines. Tout à la fois possibilité de s’abstraire du bourdonnement continu de nos vies connectées et invitation à entrer dans la joute des échanges de points de vue, d’idées et d’opinions, ALT est conçue comme un outil mis à la portée de toutes et tous, dès 15 ans, pour ouvrir le dialogue. »

