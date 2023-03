GAFAM, le monstre à cinq têtes

« C’est comme si on laissait entrer des inconnus dans notre maison sans invitation »

Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM règnent sur l’empire numérique où des milliers de données s’emmagasinent en continu pour être vendues au plus offrant. Depuis de nombreuses années, l’enseignant Philippe Gendreau amène les jeunes à réfléchir sur le pouvoir qu’exercent ces géants des technologies médiatiques dans leur quotidien et l’impact qu’ils ont sur nos démocraties modernes. Vendeurs de « cheptels d’humains », les GAFAM combinent les traces que nous laissons en ligne pour bâtir des profils de citoyens monnayables sur ce grand marché des données. De leur impact sur l’environnement aux trucs qu’ils développent pour nous rendre captifs, les GAFAM sont scrutés à la loupe dans cet essai essentiel pour outiller autant les jeunes, les professeurs et les parents.