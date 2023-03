« Les amitiés profondes ont souvent quelque chose d’inconditionnel, et c’est ce qui fait leur force. »

Lieu de grande liberté, de partage et d’intimité, les amitiés se déploient sous toutes sortes de formes. Qu’elles soient brèves ou s’inscrivent dans la durée, elles nous façonnent comme individus. Dans un essai très original et sans tabou où se croisent témoignages et expérience personnelle, Camille Toffoli a voulu montrer combien les amitiés peuvent influencer nos parcours individuels et jouer un rôle politique, car elles ont le potentiel de transformer le monde dans lequel nous évoluons.

Si les amitiés peuvent blesser ou faire grandir, elles peuvent changer radicalement notre regard sur le monde. Pourquoi ne pas redonner à l’amitié une place centrale dans notre société ? S’engager en amitié est une invitation à explorer la force des amitiés et en révéler tout leur potentiel émancipateur.