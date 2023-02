Nantes : le festival littéraire Atlantide revient en mars

Depuis 2013, le festival littéraire de la ville de Nantes est co-produit par La Cité des Congrès et le Lieu Unique, Centre de cultures contemporaines. Il se tiendra du 2 au 5 mars 2023.

Ouvert sur le monde, Atlantide affiche l’ambition de faire se côtoyer les auteurs des cinq continents, le monde de l’édition, les comédiens, musiciens, les critiques. Et bien sûr, le grand public, en réunissant, durant quatre jours, plus de cinquante auteurs français et internationaux. Ils viennent à Nantes partager les mots du monde et croiser leurs points de vue littéraires sur les grands enjeux de nos sociétés.

Cette onzième édition s’intéresse à ces destins individuels percutés par les drames de l’Histoire, aux quêtes d’identité, à la place des femmes dans la société, à l’exil ou aux migrations.

Elle nous fait voyager dans le temps et les contrées lointaines, terres gelées ou îles tropicales. Elle nous parle enfin d’amour et de tendresse, de famille et de liberté, de la nature et des animaux, de la beauté de notre monde.

La ville de Nantes est désormais la capitale française de l’optimisme culturel et de l’imaginaire du monde. Les autrices et auteurs des quatre coins du monde y retrouvent chaque année « un territoire » où les langages — et les langues — cohabitent, dialoguent grâce aux rencontres, aux entretiens et aux lectures qui font la singularité de ce rendez-vous. - Alain Mabanckou, directeur artistique du festival Atlantide

Au total, 58 auteurs et autrices, dont plus de 20 nationalités représentées, participeront à la manifestation.

Le festival a voulu repenser la nature et l’écologie, les espèces en voie de disparition, la mobilité, les flux migratoires, le terrorisme, la montée du racisme, les séquelles des affrontements coloniaux, l’emprise de plus en plus manifeste du grand capital... Ou encore, les douleurs individuelles et les fêlures familiales qui composent un important corpus romanesque.

Et puis, comment ne pas noter la reconnaissance du roman graphique— voire du documentaire graphique —, la résurgence du conte, la nécessité de la parole poétique qui exhortent à revisiter les modes d’expression ? La fiction, quelle que soit la forme qu’elle emprunte, demeure le miroir des sociétés.

Voici, ci-dessous, le programme de l'évenement :

Crédits photo : Visuel du Festival Atlantide - ©Nina Le Chartier