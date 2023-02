Vingt-huit auteurs pour la première édition de “Lire à Gordes”

Ce salon privilégie le lien avec les écrivains, le temps des échanges et la proximité avec le public. Il offre une pause littéraire ensoleillée, intimiste, à 340 mètres d’altitude, au cœur du parc naturel régional du Luberon.

Une escapade littéraire

Pour cette première édition, les auteurs présents sont Andréa Bescond, Boris Cyrulnik, Basile de Bure, Olivia de Lamberterie, Marc de Smedt, Didier Decoin, Lionel Duroy, Raphaël Haroche, Delphine Horvilleur, Lola Lafon, Patrick Lemoine, Mathias Malzieu, Daria Nelson, Gaëlle Nohant, Katherine Pancol, Yann Queffélec, Marie Robert, Olivia Ruiz, Romain Sardou, Emmanuelle Seigner, Niko Tackian, Philippe Torreton, Charline Vanhoenacker, Jacques Weber et Bernard Werber.

Lors de ce week-end, les rencontres et débats se dérouleront dans les jardins de la mairie. Les dédicaces, en plein air également, auront lieu à l'ombre des platanes de la place du village, près de la fontaine. Enfin, un programme d'ateliers et de lectures de contes pour les enfants sera animé par les auteurs et illustrateurs Manon Bucciarelli, Pierre Gemme et Zemanel à la bibliothèque.

Un village d'art et de culture

La vie artistique et culturelle à Gordes a été très intense tout au long du XXe siècle. De nombreux artistes ont été séduits par ce village au cœur du Luberon, qui abrite un patrimoine riche en histoire. Écrivains, peintres et poètes à partir des années 1930 puis après-guerre ont été nombreux à y séjourner, comme Marc Chagall, Serge Deyrolle, ou encore Victor Vasarely qui décida d’y installer son musée au sein du château.

L’équipe municipale entend préserver ce patrimoine et développer cette dynamique de découvertes artistiques et culturelles, lancée par les artistes eux-mêmes. Le maire de Gordes, Richard Kitaeff, élu en 2015, ne cache pas son enthousiasme : « Gordes est un joyau au patrimoine exceptionnel. Mais c’est aussi un village vivant toute l’année ! En plus des concerts lyriques et soirées estivales, de nos expositions au château et des conférences culturelles chaque vendredi, un rendez-vous littéraire au printemps s’imposait... La première édition de Lire à Gordes reflète notre volonté d’une politique culturelle exigeante et ouverte à tous. »

Crédits photo : Lire à Gordes - Destination Luberon Cœur de Provence