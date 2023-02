Houellebecq attaque son “porno” : Extension du domaine de la turlutte ?

Sollicité par le Néerlandais Stefán Ruitenbeek, du collectif artistique Kirac, l’auteur de Sérotonine acceptait de passer devant la caméra voilà quelques mois. « Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité. Et que j’arrangerais l’hôtel pour lui si j’avais la permission de tout filmer », expliquait le réalisateur.

A l'insu de mon plein gré ?

Et manifestement, Houellebecq avait accepté — pour la bonne raison qu’il avait été privé de Lune de miel. Or, c’est avec son épouse que le romancier a décidé d’engager des « démarches amiables et contentieuses, tant au civil qu’au pénal », afin que la production ne soit pas rendue publique.

La bande-annonce, amplement diffusée et consultée, ne laissait planer aucun doute sur le fond : les spectatrices et spectateurs assisteraient aux ébats de l’auteur avec des prostituées — du moins des jeunes femmes présentées comme telles.

Les avocats du couple, Me Angélique Bérès et Me Maïa Kantor, pointent dans un communiqué que les époux ont « découvert avec consternation et dégoût » les images diffusées. En outre, elles contiendraient « des déclarations les mettant en cause, graves et mensongères, portant violemment atteinte à leur dignité ».

Mandatés pour éradiquer cette bande anonnce d’internet et des réseaux sociaux, les avocats auront à charge d’empêcher « toute exploitation, commerciale ou non commerciale, sous quelque forme que ce soit, du film (...) et autres images qu’ils pourraient détenir des époux Houellebecq ».

Interdiction complète

Auprès de l’AFP, Me Angélique Bérès assure que « les démarches précontentieuses ont déjà été engagées auprès du réalisateur et des plateformes ». De fait, une projection publique de Kirac 27 est prévue le 11 mars, organisée au théâtre Betty Asfalt, d’Amsterdam.

De fait, Houellebecq souligne dans un courrier adressé au réalisateur « la déflagration de violence » que la seule bande-annonce a provoquée. Et d’ajouter que celle-ci « porte atteinte de manière irrémédiable à ma vie privée, mon honneur, mais surtout, ce qui est plus grave encore, à ma femme, dévastée par les mensonges ».

Certains ne manquent toutefois pas de s'interroger : filmé, et manifestement pas sous la contrainte, à quoi donc pouvait s'attendre l'écrivain ? Piégé ? Dépassé ? Ou rétropédalage ?

Pour l’heure, le réalisateur pas plus que le collectif ne se sont exprimés sur ces procédures. Toutefois, le collectif revendique de régulièrement mettre en scène des artistes frappés par la cancel culture. Au point de revendiquer le non-canceled comme une forme artistique.

