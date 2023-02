Un Guide pour créer et animer un club de lecture

En 2022, la lecture fut consacrée Grande Cause nationale et pour l'occasion, le CNL porta trois grandes actions : multiplication des rencontres d’auteurs auprès des différents publics, lutte contre l'isolement géographique, valorisation de la lecture à voix haute. Avec une série de déplacements à travers la France, pour rencontrer des créatrices et créateurs de club de lecture.

A découlé de cette tournée un ensemble de vidéos réunies sous le titre Bienvenue au club. Chacune montre la diversité de ces rencontres autant que leur importance pour lier les jeunes à la lecture. Au final, dix films diffusés au fil de l'année, qui forment désormais la base de ce guide pratique.

On parle souvent de l’enchantement des livres, on ne dit pas assez qu’il est double. Il y a l’enchantement de les lire, et il y a celui d’en parler. - Amin Maalouf, Les Désorientés (Grasset)

En tant qu'espaces de sociabilité, les clubs favorisent les échanges intergénérationels, véritable appui pour les personnes isolées – comme la bibliothèque publique d’Echuca au nord de Melbourne (Australie). Elle accueille ces réunions de lecteurs, à destination des personnes handicapées mentales ou ayant un trouble du développement, afin qu’elles se rencontrent et échangent entre elles.

En quelques pages, le mémo expose conseils et recommandations. Le club doit être un « lieu d’expression libre », ouvert à toutes les sensibilités et générations, dans un cadre convivial qui se renouvelle, en invitant par exemple, des auteurs. La règle d’or : la flexibilité favorise l’inclusion.

Et d'assurer que « moins le cadre du club sera contraint, plus vous fidéliserez les membres du club ». Pas de recommandations incontournables, libre à chacun de choisir un thème ou non, de s’exprimer ou non… Le document fournit les liens des dix reportages réalisés lors de ce road trip, d’Orléans à Lanester en passant par Rennes.

La visio, pratique en essor

Les confinements successifs ont entraîné une modification des pratiques culturelles : les plateformes numériques furent l'unique outil d'échange, entre personnes : il en est allé de même pour partager des lectures. Or, cette solution permet de rassembler plus de monde.

Des influenceuses ou des stars ont glamourisé cette pratique. L’animatrice et productrice américaine de télévision, Oprah Winfrey, était certainement l’une des pionnières. En 1996 elle crée son book club, véritable onde de choc, qui permet à de nombreux livres de passer au rang de best-sellers. D’autres l’ont suivi : Emma Roberts a sorti Belletrist sur Instagram qui compte 270.000 abonnés, Deli a lancé Overbookées sur la même plateforme au début de la crise sanitaire, elle discute désormais avec des milliers de personnes.

Ces solutions ont aussi le mérite de l'accessibilité, permettant aux personnes à mobilité réduite de prendre part aux échanges. Le document est disponible en consultation et/ou téléchargement ci-dessous. Et dans tous les cas, gardons en tête l'injonction rabelaisienne de l'abbaye de Thélème : « Fais ce que voudras. »

