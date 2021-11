Lecture, Grande cause nationale : Le CNL part à la rencontre des clubs de lecture

Le CNL lance aujourd’hui un appel à tous les clubs qui souhaiteraient se faire connaître du grand public et partager leurs débats littéraires. Les clubs de lecture contribuent largement à ces échanges de conseils et de recommandations entre amateurs, qu’il s’agisse de clubs thématiques organisés dans les bibliothèques, de clubs universitaires ou de clubs pour ado à l’heure du goûter. C’est la raison pour laquelle le CNL a décidé de leur consacrer une série, « Bienvenue au club. »

Chaque mois, sur ses réseaux et ceux de Partir en Livre, le CNL proposera de partir à la découverte d’un club de lecture, de profiter de conseils de lectures variés et thématisés, de découvrir des portraits inspirants, et les bonnes pratiques pour créer son propre club de lecture.

Le club étudiant de l’Université d’Orléans inaugure cette série. « Le principe du club de lecture, c’est que ce sont des espaces ouverts à toutes les sensibilités, à toutes les curiosités », explique Pierre-Alain, professeur et coorganisateur du club d’Orléans :

Partager autour des livres

La dernière étude du CNL, publiée en mars 2021, sur les Français et la lecture, a montré que les Français souhaitaient, pour lire davantage, avoir accès à plus d’échanges et de recommandations, notamment en ligne. Le manque de temps et la concurrence d’autres loisirs restent les premiers freins à la lecture, tandis que certains leviers d’incitation, auparavant moins mis en avant, se renforcent : les prescriptions par les pairs, des avis partagés sur des sites internet ou des blogs, et des discussions sur les réseaux.

À travers plusieurs films, le CNL souhaite mettre en lumière la diversité et la richesse des clubs de lecture en France, et ainsi valoriser l’engagement de tous les amateurs de livres sur l’ensemble du territoire, tout en participant à la constitution d’un réseau de clubs.

Il s’agit également de diffuser des bonnes pratiques en matière d’organisation de clubs, que ces derniers soient physiques ou numériques. L'idée est d'inciter tous les amateurs à être dans une démarche collective et de partage autour des livres et de la lecture.

Crédits : Centre national du Livre (Youtube)