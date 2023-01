La faim du monde : un essai qui met la planète au centre

L'Australien Glenn Albrecht s’est particulièrement penché sur un thème majeur dans Les émotions de la Terre (trad. Corinne Smith), édité chez Les Liens qui Libèrent : ce que nous ressentons et les réactions particulières que nous manifestons en réponse au rythme et à l’ampleur du changement environnemental et écologique qui survient autour de nous. Ce sont ce qu’il désigne par les émotions de la Terre.

Comme si l’habitat devenait tout d’un coup étranger à ses propres habitants (Mac Farlene Robert, Generation Anthropocene : How the Human Have Altered the Planet Forever, The Guardian). Notre corps et notre esprit sont alors traversés par une nostalgie ou une profonde mélancolie ; un peu comme quand on retourne dans un village qu’on avait connu, quand il y avait plus d’arbres que de maisons.

De la « solastalgie »

Inspiré de la nostalgie, le philosophe australien a inventé le néologisme « solastalgie » pour définir la souffrance ressentie face à des paysages détruits par le changement climatique. Étymologiquement, le terme vient de l’anglais solace, réconfort, et d’algie, douleur, soit la perte de ce qui nous réconforte. La santé humaine serait donc fortement liée à celle de son environnement.

Il existerait même un syndrome de détresse de l’écosystème (David Rapport) qui se caractérise plus par des états existentiels que par des maladies médicalement définies, qu’on s’entende. Ce courant de pensée invite l’homme à accueillir et à identifier les sentiments qui accompagnent ses perceptions de la nature qui l’entoure.

En revanche, pour les citadins des grands centres urbanisés, le concept de trouble du déficit de nature a été créé. Il décrit la tendance des enfants à passer leur temps entre 4 murs, loin du contact physique avec le monde naturel, sans intermédiaire ; outre les conséquences négatives possibles pouvant affecter leur santé, leur capacité à socialiser s’en trouverait diminuée.

La distance entre l’homme et la nature continue d’augmenter. Nos lieux de vie s’éloignent de la campagne et des forêts. Les êtres humains vivent, en moyenne, à 9,7 km d’une zone naturelle (CNRS France, 2023). Un des remèdes serait l’exercice vert comme les bains de forêt, qui restituent au corps repos et énergie.

Ou sortir respirer le petrichor, cette odeur unique qui émane de la terre quand elle vient de recevoir de la pluie. Ou encore s’adonner à la pratique du earthing, contact direct de la peau avec le sol, lequel procure des sensations saines.

Contrairement aux idées reçues, il n’existerait ni « intérieur » et ni « extérieur » strictement délimités, aussi bien chez les arbres que chez les êtres vivants dont les humains. En plus de la peau, les feuilles et les racines apparaissent, elles aussi, perméables.

Cette perméabilité ne concerne pas seulement des gaz, des pores et des stomates (orifices) mais aussi les flux de bactéries, de virus et de microbes qui jouent tous un rôle vital dans notre existence d’individus... collectifs. Ces scientifiques y voient plus qu’un simple mélange d’êtres vivants différents et indépendants ; il s’agit du formidable partage d’une propriété commune qui s’appelle la vie (Ingol Tim, Rethinking the Animate, Re-animating Thougts, Journal of Anthropology N.71, 2006).

Depuis la découverte de la vie secrète de notre intestin, rebaptisé deuxième cerveau, on sait que la sensation de la faim est un signal communiqué au cerveau par quelque uns des 200 millions de neurones qui se promènent dans notre microbiote intestinal (qui regroupe l’ensemble des microbes présents dans notre intestin). Finalement, se nourrir n’est rien d’autre qu’alimenter nos hôtes, c’est-à-dire quelques 100 milliards de bactéries.

Et moi, dans mon coin, qui pensait que manger, c’était (d’abord) nourrir notre imaginaire. Que c’était savourer un plat en ressentant une myriade de parfums et de senteurs, avec des attitudes et des gestes qui nous viennent de loin, être submergé par une flopée d’images enfouies dans notre esprit, inspirées par nos coutumes et nos traditions culinaires, pleines de sens, de croyances et de poésie...

Nasser est né à Paris, vit et travaille à Rome, en qualité de consultant international (ONU) et d’auteur. La faim du monde est paru chez Balland en 2020.

Crédits photo : GPA Photo Archive (CC BY 2.0)