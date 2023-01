Réforme des retraites : Pierre Lemaitre "de plus en plus en colère"

Après une semaine de négociation, le 10 janvier prochain devrait consacrer l'annonce officielle de la tant attendue, et tout autant décriée réforme des retraites. Hasard du calendrier, cette date sera aussi celle de la sortie du nouveau roman de Pierre Lemaitre. Et pas n'importe lequel, un roman social.

Deuxième volet d'une trilogie commencée par Le Grand monde, l'ouvrage Le silence et la colère poursuit l'exploration des Trente Glorieuses et de ses conflits sociaux. Cette période, l'auteur la perçoit avec toute son ambivalence. « Ce qui a été notre chance a été notre drame » souligne-t-il, à propos de la marche du progrès, de l'accélération de l'histoire et ses conséquences écologiques.

« À la limite de la provocation et de la maladresse »

Pourtant, le romancier risque de ne pas passer son mardi 10 dans les librairies à contempler la sortie de son dernier né. Il sera plutôt dans la rue à contester la nouvelle réforme des retraites, qui entend faire reculer l'âge minimal de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans.

C'est en tout cas ce qu'il affirme au micro de France Inter, lors d'une interview donnée le 5 janvier. « J'y serai », répond-il à Léa Salamé qui l'interroge sur sa présence dans la rue contre la réforme. S'il ne nie pas qu'il y ait « peut-être bien la nécessité de réformer le système des retraites, on vit dans une société qui est terriblement fracturée et qui est au-devant d’événements tellement majeurs : le réchauffement climatique, cette guerre en Ukraine qui aura bientôt un an. Mettre ce sujet à l’avant-plan aujourd’hui, c’est à la limite de la provocation et de la maladresse ».

Issu d'une frange « assez modeste de la population », ce n'est pas la première fois que Pierre Lemaitre remet en cause la politique d'Emmanuel Macron. Dans une interview accordée au JDD en 2019, l'auteur il la qualifiait même de « démocratie autoritaire » au sujet des attaques policières.

« Je vois une société qui ne me convient pas »

À l'image de son dernier ouvrage Le silence et la colère, Pierre Lemaitre ne « veut pas rester silencieux ». Il n'est pas de ceux qui s'assagissent et avec l'âge, « plus le temps passe et plus ma colère se développe, en tout cas elle est intacte a minima ».

Celui qui a soutenu publiquement Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles de 2012 et 2022 affirme une fois de plus son mécontentement : « Je vois une société qui ne me convient pas, avec une répartition des richesses qui est scandaleusement disproportionnée ».

Crédits photo : Domaine public