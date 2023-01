Outlander Tome 9 : L'adieu aux abeilles. Partie 2

A la fin de la première partie de L'adieu aux abeilles, la guerre d'Indépendance se rapprochait dangereusement de Fraser's Ridge : des tensions et des échauffourées entre ses métayers avaient confirmé à Jamie que le domaine abritait en son sein des royalistes autant que des patriotes. Allaient-ils en venir aux armes, colons écossais contre colons écossais ? Mais à l'écart des combats, la vie suit son cours : alors que Roger est enfin ordonné prêtre, Brianna reçoit des nouvelles inespérées, et les Fraser s'épanouissent en terre d'Amérique en accueillant toutes sortes d'errants et de laissés-pour-compte. Même William Ransom ravale son orgueil en venant au secours d'un de ses parents. Et Claire, qu'on appelle désormais la Sorcière, accède à ses pleins pouvoirs de guérisseuse, dont tous ignorent encore l'étendue...