Le quatuor des Smythe-Smith. Tomes 1 & 2

Chère lectrice, cher lecteur, Vous vous demandez sans doute pourquoi la haute société londonienne s'inflige tous les ans la soirée musicale des Smythe-Smith. Bien sûr, les Featherington, les Bridgerton, Colin et Gregory en particulier, et lady Danbury sont installés aux premiers rangs. Et pourquoi diable quatre jeunes filles à marier de cette honorable famille s'évertuent-elles à massacrer Mozart, le sourire aux lèvres ? Les malheureuses ! Quant à votre dévouée chroniqueuse, elle n'a même pas le coeur de se moquer de leur piètre prestation, bien trop intriguée par les regards qu'échangent Honoria, qui s'acharne à jouer du violon, et Marcus, le petit-neveu adoré de lady Duncan. Tiens, tiens... Qui est donc cette ravissante jeune femme au piano ? Elle pourrait déchaîner bien des passions. La nouvelle saison s'annonce pleine de surprises ! Rubrique mondaine de lady Whistledown