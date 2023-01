Yakari - Tome 35 - L'Escapade de l'ourson / Edition spéciale (Indispensables 2023)

Rayon-de-Miel, l'ourson que Yakari avait sauvé des eaux tumultueuses de la Rivière de l'oubli (tome 15), retrouve son ami le papoose. Il vient de quitter sa mère. Pourquoi ? Il n'en pouvait plus d'être chouchouté, dorloté, cajolé. Bref, il étouffait et aspirait à prendre un peu d'air. Et voilà ? ô surprise ! ? que cette mère abusive accepte que son rejeton adoré s'en aille, à condition toutefois de ne pas s'absenter trop longtemps. Sans quoi, elle dépérirait de chagrin... Mais, Rayon-de-Miel tarde à revenir auprès de sa génitrice, car Arc-Tendu, le "chasseur fou" , l'a capturé pour se venger des multiples humiliations que Yakari lui a fait subir jadis... Ce 35ème épisode des aventures du célèbre petit Sioux connaîtra un heureux dénouement, grâce à l'intervention de Celle-Qui-Porte-Son-Cur-Sur-Son-Visage...