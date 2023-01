Les Mycéliades, nouveau festival de SF, se projette dans les bibliothèques

Les cinémas et médiathèques de plus de 50 villes en métropole et dans les Outre-mer accueilleront des animations, rencontres, ateliers et projections de films spatiaux.

Les projections de films comme Premier Contact, Rencontres du Troisième type, Les Gardiens de la galaxie ou encore Total Recall et Starship Troopers sont l’occasion de déployer une myriade de rencontres avec des créatrices et créateurs du web, des écrivains et écrivaines de SF, des astrophysiciens et astrophysiciennes et même des entités extraterrestres…

De nombreux et nombreuses spécialistes de science et de fiction se déplaceront partout dans l'hexagone : Roland Lehoucq, Claudie Haigneré, Éric Lagadec, Sébastien Carassou, le Capitaine du Nexus VI, Marie de La Boîte à curiosités, Nicolas Martin, Théo Drieu de Balade Mentale, Caroline Freissinet, Elie Maucourant, Emilie Querbalec… et bien d’autres!

La première édition sera inaugurée le mercredi 1er février 2023, au Forum des Images à Paris, avec au programme une table ronde « Rencontres extraterrestres », suivie de la projection du film Premier Contact de Denis Villeneuve.

Les Mycéliades fera également des manifestations communes avec Les Nuits des étoiles d'hiver 2023, organisées par l'AFA.