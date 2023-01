La bande dessinée jeunesse arrive, tout sourire, chez Albin Michel

En 2023, Albin Michel embarque les jeunes lecteurs dans des aventures périlleuses, à la rencontre de héros singuliers et de créatures étranges... Il y aura beaucoup d’action, et beaucoup d’humour. Des histoires riches en suspens et en rebondissements. Des séries et des récits complets. Des bandes dessinées à dévorer.