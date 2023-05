Le Soleil de minuit

L'équilibre entre la lumière et l'obscurité repose sur deux jeunes soeurs. Bel, gardienne du jour, et Sam, gardienne de la nuit. Elles appartiennent au monde des divinités et vivent dans une forêt remplie de créatures magiques. Mais un jour, suite à une violente dispute, Sam s'exile chez les humains, mettant en péril l'équilibre du cycle de la vie...