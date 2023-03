Découvrez les exploits de la fière Béa Wolf, porte-drapeau de la cabane Coeur-d'arbre ! La cabane de Coeur-d'arbre est un sanctuaire créé par des enfants infatigables qui passent leurs journées à jouer, à manger des sucreries, à faire des bêtises et à repousser l'ombre de l'âge adulte. Mais un jour, leur sinistre voisin Grindle s'attaque à Coeur-d'arbre et transforme une dizaine d'entre eux en adolescents boutonneux ! Les survivants du premier assaut réclament un nouveau champion capable de les protéger... Ils ont besoin de Béa Wolf ! "Bea Wolf raconte aux enfants une épopée glorieuse, mordante, profondément stupide et drôlement profonde". - Neil Gaiman