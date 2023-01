Lettres et poèmes à Gabriële, un recueil inédit de Francis Picabia

Quand ils se rencontrent en 1908, Picabia a trente ans. Il éprouve un coup de foudre pour cette musicienne âgée de trois ans de moins que lui, cette jeune femme supérieurement intelligente (au « cerveau érotique », dit-il), issue d’une famille d’intellectuels. Élève de Vincent d’Indy, de Busoni, amie du jeune Varèse, Gabriële est une audacieuse, passionnée de théorie, tournée vers la modernité et l’esprit d’un temps marqué par les découvertes scientifiques, mais elle ne s’intéresse pas particulièrement à la peinture.

Une vie d'intensités

C’est en elle pourtant que Picabia, aspirant au changement, mais encore peintre impressionniste (à succès), trouvera l’interlocutrice idéale, celle qui lui permettra de se libérer des conventions, d’opérer sa mue artistique et de devenir bientôt l’auteur de la première toile considérée comme abstraite (Caoutchouc, 1909). Picabia et Gabriële vivront ensemble près de quinze ans et ils auront quatre enfants avant de divorcer en 1931.

Mais le lien ne s’interrompra jamais. Comme écrivain, Picabia est déjà l’auteur d’une œuvre importante. Pourtant sa correspondance avec Gabriële, inédite et révélée aujourd’hui avec de nombreux poèmes également inédits, est peut-être le meilleur témoin des pensées et des états d’âme de l’homme, des convictions et des doutes de l’artiste. Au fil des lettres, étalées sur des dizaines d’années, Picabia parle de son métier et de ses projets, de considérations esthétiques et de mouvements (au rang desquels Dada), des autres peintres (jeunes et moins jeunes, on y croise notamment Picasso, sévèrement étrillé).

C’est une manière de vivre plus qu’un programme artistique que Picabia semble vraiment chercher à définir. Dans ces pages, il évoque Dieu, l’amour, la guerre. Sans jamais renoncer à la drôlerie ni à l’ironie, il se fait volontiers moraliste et multiplie les aphorismes, les traits saillants, dans l’esprit de son modèle en littérature et en philosophie, Nietzsche. Et partout, il laisse éclater son fulgurant talent de poète.

Peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste, Francis Picabia (1879-1953) est à l’origine de plusieurs recueils de poésie, écrits critiques et correspondances, et a su s’imposer comme un auteur drôle et surprenant, n’ayant cessé de se réinventer au sein des avant-gardes du XXe siècle.

Gabriële, éléctrisante

La préface est signée par Anne et Claire Berest, arrières-petites-filles du couple. Elles avaient co-signé en 2017, chez Stock, Gabriële, une biographie saluée par le Prix Grands Destins. Tout commence en septembre 1908. Gabriële Buffet, femme de 27 ans, indépendante, musicienne, féministe avant l’heure, rencontre Francis Picabia, jeune peintre à succès et à la réputation sulfureuse.

Il avait besoin d’un renouveau dans son œuvre, elle est prête à briser les carcans : insuffler, faire réfléchir, théoriser. Elle devient « la femme au cerveau érotique » qui met tous les hommes à genoux, dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire.

Entre Paris, New York, Berlin, Zürich, Barcelone, Etival et Saint-Tropez, Gabriële guide les précurseurs de l’art abstrait, des futuristes, des Dada, toujours à la pointe des avancées artistiques. Ce livre nous transporte au début d’un xxe siècle qui réinvente les codes de la beauté et de la société. Anne et Claire Berest sont les arrière-petites-filles de Gabriële Buffet-Picabia.

Crédits illustrations : Francis Picabia dans son atelier et portrait de Gabriël Buffet - domaine public

