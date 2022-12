Des inédits du poète surréaliste Robert Desnos en février 2023

Dans ces carnets, le poète mort en 1945 a recopié des poèmes de 1936 et 1937, écrits la nuit, alors qu’il était rédacteur publicitaire ou journaliste le jour. Ces nuits, Robert Desnos les décrit comme celles où « le poème s’imposait », révèle la maison Seghers.

Et Robert Desnos d’ajouter, dans un de ses poèmes : « Il s’était construit de lui-même au cours de la journée. D’autres fois, le cerveau vide, c’était un thème inattendu qui guidait la main plutôt que la pensée. »

Un prédisposé aux apparitions

Robert Desnos est une grande figure du surréalisme et littéraire des années 1920 et 30. L'aventure surréaliste des premières années, c'est tout une équipe composée d’importants artistes comme Paul Éluard, Louis Aragon, Antonin Artaud, Max Ernst, Pierre Reverdy, autour de l’intransigeant et visionnaire André Breton.

Le surréalisme est fondé, dès sa création officielle en 1924, sur l’automatisme psychique pur. En littérature, cela passe par l’écriture automatique. L’ambition première de Breton et ses camarades : retrouver le véritable mécanisme de la pensée, en dehors de tout contrôle de la raison ou de propositions esthétiques ou morales. Selon eux, le fantasme organise la réalité comme monde.

Pour ce faire, ces ennemis de la narration s’appuieront sur des techniques de surgissement, comme le cadavre exquis, les rêves, l’hypnose, l’humour noir. En résumé, tout ce qui peut susciter ce lâcher-prise : faire advenir « la bouche d’ombre » d’Hugo. Robert Desnos était réputé dans ce cénacle pour ses prédispositions aux apparitions. Son aventure avec le mouvement s’achève en 1929, avec son exclusion par André Breton, devenu communiste.

Durant la Seconde Guerre mondiale, Robert Desnos s’engage dans la Résistance. Il est arrêté par la Gestapo à Paris en février 1944, déporté, avant de mourir au camp de Theresienstadt en juin 1945. Pour cette raison, une prorogation de 30 ans supplémentaires a été ajoutée à la protection de ses œuvres, qui ne sont donc pas, à ce jour, entrées dans le domaine public.

Parmi ses publications anthumes et posthumes, on peut citer Rrose Sélavy, personnage féminin fictif créé par Marcel Duchamp repris par le poète en 1922, et paru entre 1922 et 1923. Mais aussi La Liberté ou l’Amour, en 1927, ou encore le roman Le vin est tiré, publié en 1943.

Dans les rééditions, on compte De l’érotisme, chez Gallimard en 2013, avec une préface d’Annie Le Brun, Écrits sur la musique : Les Voix intérieures, paru chez Éditions du Petit Véhicule/l’Arganier, en 2005, ou le recueil Corps et biens, inclus par Gallimard en 2016 dans sa collection Poésie. Une édition de ses Œuvres, sous la direction de Marie-Claire Dumas, a été imprimée dans la collection Quarto de Gallimard, en 1999.

La maison Seghers, lancée en 1944, est historiquement celle d’un grand nombre de poètes résistants. Une anthologie, La Résistance et ses poètes, a été rééditée en mai dernier.

Crédits photo : Jacques Fraenkel (CC BY-SA 3.0)

