Mourad Boudjellal quitte Editis pour Gallimard : "Je retrouve mon esprit d’entreprise"

En 1968 sortait une adaptation cinématographique du classique de Shakespeare, Roméo et Juliette, du réalisateur italien Franco Zeffirelli. Les deux adolescents amoureux sont interprétés par Olivia Hussey et Leonard Whiting, alors respectivement âgés de 15 et 16 ans. Plus de 50 ans après la sortie du film, ils portent plainte contre la Paramount, et accusent la société de production de les avoir exploités sexuellement et distribué des images d’adolescents nus.