Fondateur de Soleil, Mourad Boudjellal ouvre une nouvelle maison BD chez Editis

Editis annonce ainsi la création de sa 51e Maison d’édition sous la direction de Mourad Boudjellal. « Créer une maison d’édition avec Mourad Boudjellal a été un choix évident et une opportunité formidable pour Editis. Cela traduit non seulement la volonté du Groupe de continuer - après la création de Philéas - son développement dans le domaine de la bande dessinée, mais aussi de créer des maisons autour de personnalités de talent et de projets ambitieux » déclare Michèle Benbunan, Directrice générale du groupe Editis.

Soleil, maison fondée en 1989 à Toulon, s’était amplement fait connaître avec les différentes séries autour de Lanfeust, signée Arleston.. En 2011, elle fut rachetée par le groupe Delcourt.

Entre temps, 2004, il avait choisi de s’associer avec Antoine Gallimard pour redémarrer Futuropolis. Les premiers titres paraissent en septembre 2005 sous la direction éditoriale de Sébastien Gnaedig et sous l’impulsion graphique de Didier Gonord.

En 2017, il avait également accepté un poste de directeur de collection chez Glénat, avec des albums prévus en 2018. Un retour qui ressemble à un départ jamais vraiment acté, Mourad Boudjellal ayant toujours conservé des liens avec l'industrie de la BD – et publié quelques ouvrages par ailleurs.

« J’ai décidé de revenir dans le monde de l’édition. Et puis j’ai été séduit par la proposition et le projet d’Editis », assure l’entrepreneur, dans une vidéo qui sera diffusée ce matin. « C’est une activité qui va prendre beaucoup de place, parce que j’ai une très grande ambition et je crois que le groupe aussi peut faire de grandes choses », poursuit-il auprès de l’AFP.

Sur l’année 2021, la bande dessinée a réalisé en France une croissance de 50 % en chiffre d’affaires — soit 890 millions €. Elle est ainsi devenu un segment majeur, représentant un ouvrage vendu sur quatre.

Pour l’instant, la nouvelle structure de Mourad Boudjellal n’a pas communiqué publiquement son nom. Elle ne publiera quelques titres en 2022, mais programme surtout ses grandes sorties pour 2023.