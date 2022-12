Face à la Commission européenne, Vivendi avance ses remèdes

Autre pan de l’industrie du divertissement et des loisirs, avec un pied dans le monde de l’édition : les cartes à collectionner. Dans cet univers, TCGplayer dispose de nombreuses licences – Magic: The Gathering Cards, Yu-Gi-Oh! Cards, Pokémon Cards, Dragon Ball Super, Digimon TCG et on en passe et on en oublie. Mais l’entreprise change désormais de propriétaire…