Deux volumes inédits de Paul Valéry édités chez Gallimard

« 8 années de cours, 80 ans d’attente, 3 ans de travail, des centaines de manuscrits inédits, la découverte de dizaines de transcriptions de leçons, je l’ai rêvé, conçu, construit, et enfin le voici », se réjouit William Marx, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Littératures comparées. Ce dernier a localisé les textes et établi l’édition avec Andrei Minzetanu et Céline Surprenant.

Un système total de l’acte créateur

Paul Valéry occupa de 1937 à sa mort en 1945 la chaire de Poétique, créée spécialement pour lui au Collège de France. Ce dernier et Gaston Gallimard avaient souhaité publier le cours de poétique. Près de 80 ans après la disparition de l’auteur de Philosophie de la danse, leur vœu est exaucé.

« Connu jusqu’à présent par de rares témoignages d’auditeurs, cet enseignement a pris dans l’histoire de la critique littéraire la dimension d’un mythe », explique Gallimard dans sa présentation. Dans ces cours, « l’écrivain élabore en effet pour la première fois la synthèse du “Système” total de l’acte créateur dont il rêvait depuis sa jeunesse ».

Les papiers de 1945 se logeaient dans le fonds Valéry de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, et ceux de 1938, « dont nul ne connaissait l’existence, fut retrouvé par miracle dans les archives des éditions Gallimard », explique le professeur au Collège de France spécialiste reconnu de l’œuvre de Valéry. À force de n’être qu’un mythe, les experts du poète et essayiste avaient fini par douter de la réalité de la retranscription des cours.

Trop aride pour certains, de hautes volées pour d’autres, les réflexions littéraires et esthétiques de Valéry révèlent leur originalité dans cette édition : « Situer la genèse de l’œuvre littéraire et artistique non seulement dans l’ordre de la création individuelle, mais également dans un vaste horizon social. »

« Comment le langage organise-t-il la vie psychique ? Comment fonde-t-il aussi l’existence sociale ? Tandis que les méditations sur la société et sur l’histoire prennent une importance croissante, Valéry livre, la dernière année, son testament intellectuel sur la responsabilité de l’écrivain et sur l’idéal de la littérature. »

Parmi les principales œuvres de Paul Valéry, on peut citer son essai, La Soirée avec Monsieur Teste, paru en 1896, puis Monsieur Teste en 1926. Dans sa poésie, on peut citer le célèbre Cimetière marin, édité en 1920, où se trouve ce fameux vers : « Le vent se lève !… Il faut tenter de vivre ! »

Crédits photo : Domaine public