Des textes inédits du Nobel de Littérature, Isaac Bashevis Singer

En 2014, le chercheur David Stromberg s’est rendu à Austin, au Texas, en quête d’un autre texte inédit d’Isaac Singer, The Penitent, pour son doctorat. À la mort de l’auteur, demeurent les milliers de pages manuscrites non publiées, des carnets de notes, des correspondances, photographies et différents documents personnels : l'ensemble fut transféré aux archives du Harry Ransom Center de l’Université du Texas. Pour l’universitaire, et une poignée d'étudiants, Noël arrivait en avance : 176 boîtes de documents peu consultés et un trésor à la clef.

Un Singer inattendu

Se révèlent ainsi des textes en yiddish, ainsi que des traductions en anglais de celui qui quitta sa Pologne natale pour New York en 1935. Afin d'éditer en toute légalité ce recueil de 19 essais – la plupart inédits en anglais –, Stromberg s’est rendu à plusieurs reprises chez le fils de l’auteur, en Israël. Or, cette édition prend un sens particulier à la lecture d'un mémo datant 1963 : l’éditeur de Singer, Roger Straus, y stipule que l'écrivain avait l’intention de compiler une collection d’essais en langue anglaise.

À la découverte de cette mention d’essai jamais publiée, explique David Stromberg au Times of Israël, son sang ne fait qu'une tour. De l’étude des textes, des correspondances... Le chercheur détache « une conception de l’écrivain en pratique », « un contexte vivant, et pas seulement des feuilles déconnectées avec des mots dessus ».

Dans l’essai qui porte le titre du livre, Singer évoque sa recherche spirituelle et son besoin de « Dieu d’un écrivain ». Réputé en rupture avec la religion, « il comprend que la seule façon de maintenir l’identité juive, du moins de son point de vue, non pas à un niveau personnel, mais à un niveau socio-historique [...] sur des siècles et des millénaires, est précisément la chaîne de commandement rabbinique qu’il a repousée », développe l’universitaire.

Il ajoute : « Ce qu’il dit, c’est que la littérature a besoin de conflits, que le monde est un paysage de conflits, qu’il faut comprendre leur nature et que, dans la pratique, même s’il n’y a pas de morale absolue, il y a une morale pratique. » D’autres essais comme La Kabbale et les temps modernes ou The Satan of Our Time, révèlent un Singer mystique, en quête des « contours de sa propre âme ».

Voici le résumé par l’éditeur du roman inédit du Prix Nobel 1978, Retour rue Krochmalna, sorti en février de cette année :

Varsovie, début du XXe siècle. Après avoir fait fortune en Argentine, Max et Flora rentrent au pays chercher de la « marchandise » pour leur fabrique de sacs à mains, qui n’est autre que le bordel local. La marchandise — c’est-à-dire des filles —, Flora, experte en la matière, la choisira, et Max s’assurera qu’elle a bien toutes les qualités requises... À peine arrivés, ils renouent avec leurs vieux amis, Meir et Leah, membres éminents de la pègre de Varsovie, tout disposés à les aider dans leur recherche. Quand Meir présente à Max une très jeune fille innocente et pleine de grâce, Rashka, Max est sous le charme. Le seul problème étant que, finalement, il aimerait bien la garder pour lui seul. Flora, sentant venir le danger, renoue avec un ancien amant tandis que Max promet mariage et enfant à Rashka — passant sous silence le fait qu’il est déjà marié — et la convainc de s’enfuir avec lui à Paris. Paris, qui se transforme très vite en Otwock, petite bourgade sans intérêt à deux pas de Varsovie. Malgré les qualités de sa jeune maîtresse, Max ne tarde pas à s’ennuyer de ses amis truands, de leurs combines louches et des tavernes de la rue Krochmalna, et décide de rentrer à Varsovie, quitte à devoir affronter la justice et l’ire de Flora. Est-ce que tout cela peut bien finir ? Non, certainement pas, sinon ça ne serait pas du Singer !

Né en 1904, Isaac Bashevis Singer est l’auteur d’une vingtaine de romans, de nouvelles et de nombreux ouvrages pour la jeunesse, parmi lesquels Le Charlatan ou Keila la Rouge, traduits par Marie-Pierre Bay et Nicolas Castelnau-Bay. Il est mort en Floride en 1991.

On attendra à présent une traduction française du recueil de textes inédit.

Crédits photo : Israel Press and Photo Agency (I.P.P.A.) / Dan Hadani collection, National Library of Israel (CC BY-SA 4.0) / Princeton University Press