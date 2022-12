Championne du monde de football : l'Argentine en 10 livres

Deux dictionnaires, pour ouvrir le bal footballistique : le Dictionnaire amoureux de la Coupe du monde du journaliste Vincent Duluc, préfacé par Milchel Platini, tout de même. Un ouvrage qui contient à la fois de l’amour, des souvenirs, des admirations et des regrets. Il est la mémoire de ceux qui s’intéressent au football, et l’attendent tous les 4 ans, comme de ceux qui ne s’y intéressent pas, mais se souviennent être descendus dans la rue.

L’autre, pleinement consacré au territoire : Le Dictionnaire insolite de l’Argentine, signé Anne Papazoglou, exposant un monde de tous les extrêmes. Terre de Feu glacée, immenses chaînes de montagnes, vastes steppes, pays riche ultra-endetté, Argentins désargentés, effervescente quiétude, égocentrisme généreux, rire désespéré... Tout y est sophistiqué et kitsch, moderne et archaïque, sublime et insupportable.

Évidemment, impossible de ne pas imaginer le football sans Maradona, avec la biographie signée Alexandre Juillard, actualisée en novembre 2021. Des exploits du jeune joueur à sa mort, dans la banlieue de Buenos Aires, un parcours d’exception.

À LIRE: Kylian Mbappé a-t-il lu Spider-Man ?

Bien sûr, le héros de l’équipe nationale, c’est Messi : en octobre 2021, Antoine et Stanislas Grenappin lui consacrent une biographie. Meilleur ailier de tous les temps, meilleur buteur du XXIe siècle, sextuple Ballon d’or mondial et Soulier d’or européen : Lionel Messi enchaîne les superlatifs et les récompenses. Né dans la pauvreté en Argentine, avec une santé fragile, d’une timidité presque maladive, Messi a dû surmonter bien des handicaps pour devenir une idole des stades.

Une bande dessinée, Argentine, d’Andreas, pour plonger dans la fiction. Une jeune fille kidnappée est retrouvée en Argentine. Son père, éminence grise des trois derniers présidents français, est mis sur la touche après l’élection du nouvel homme fort de l’Élysée du parti d’extrême droite. Alors que l’activité cérébrale de sa mère, dans le coma depuis sa naissance, s’accélère brusquement...

Et puis, sous le titre L’Argentine, le livre de Julien Baer et Julien Roux : Les jeudis après-midi, Nina sort de l’école à 17 h. Elle marche tranquillement. Mais aujourd’hui, il y a quelque chose de différent. Un portefeuille par terre. Rempli de billets de banque ! Elle pourrait faire beaucoup de choses agréables avec l’argent trouvé. Elle se souvient d’une cousine qui vit en Argentine et là-bas c’est l’été. Si elle allait lui rendre visite...

À LIRE: "Le foot est populaire parce que la stupidité est populaire" (Borges)

D’autres encore : petit clin d’œil aux voyageurs, avec l’édition 2023 du Petit futé, pour préparer un périple dans le pays champion du monde.

Des fictions aussi, pour parcourir autrement ces espaces : Le Premier exil où Santiago Amigorena raconte son départ depuis l’Argentine natale vers l’Uruguay. « En Uruguay, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, j’ai appris à donner à mon silence la forme qu’il a aujourd’hui : une forme littéraire. C’étaient des années de fièvre et de sang, celles où les pires dictatures que l’Amérique latine ait connues se mettaient en place. »

Et concluons avec Daniel Link (trad. Charlotte Lemoine), sur son Autobiographie d’un lecteur argentin. Sur un ton à la fois érudit et badin, il nous parle de cette passion de la lecture à travers laquelle il choisit de se définir. Nous découvrons ainsi ses pratiques successives et éclectiques de lecteur en tant qu'écolier, étudiant, éditeur, journaliste et philologue. Mais également en tant que citoyen sous la dictature féroce d'une junte militaire qui interdit des livres, persécute des auteurs et criminalise la lecture.

Nous conclurons une liste, de toute façon impossible, par l’homme disparu en septembre 2020, Quino. Joaquín Lavado est plus connu sous le pseudonyme qui donna vie à Mafalda, petite fille engagée, pessimiste et politiquement très au fait en 1964. Ses albums sont publiés en France chez Glénat…

Falleció Quino. Su Mafalda trasciende a Argentina. La encontrás en Europa, en Asia... Es parte esencial de nuestra cultura. Como tributo, hay una Mafalda que es una escuela de fútbol femenino. Queda en Humahuaca 4556, Almagro. Allí también vivirán por siempre. RESPETO. pic.twitter.com/UyGPGcNzIL — VarskySports (@VarskySports) September 30, 2020

Crédits photo : TF1

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël