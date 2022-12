Amazon et des éditeurs américains réfutent toujours une “conspiration

Amazon et cinq éditeurs américains sont au cœur d'une procédure judiciaire depuis plusieurs mois. Un cabinet d'avocats a porté plusieurs plaintes contre la multinationale et les maisons d'édition, reprochant une « entente » visant à maintenir artificiellement les prix des livres numériques à des niveaux élevés. Amazon et les éditeurs réfutent encore et toujours cette accusation.