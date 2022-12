Jeux olympiques 2024 : les sénateurs au secours des festivals

Cette tribune réagit à l’annonce du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, le 25 octobre, à l’occasion de son audition au Sénat. Il y a détaillé, en substance, que l’annulation de la plupart des festivals 2024 annuels est plus qu’envisagée par le gouvernement.

« Sur la forme, les sénateurs signataires jugent la méthode inacceptable », réagissent les parlementaires. Et d’ajouter : « Il est en particulier fort regrettable qu’aucune concertation avec les organisateurs de festivals n’ait été organisée préalablement par les pouvoirs publics, alors que les Jeux doivent se tenir dans moins de deux ans et que la France a l’assurance de les accueillir depuis 2017 ! »

Mobiliser l’armée ?

En 2024, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques nécessitera la mobilisation d’un grand pourcentage des forces de l’ordre, et plus généralement des ressources étatiques. De la sorte, « il faut tout faire pour sauver autant que possible les festivals en 2024 », affirment les députés, formels : « Il est primordial que des solutions puissent être trouvées dans les prochaines semaines. »

Ils rappellent que plus de 7000 manifestations sont montées chaque année, faisant de la France, « incontestablement une terre de festivals ». Et de développer : « Chaque année, ils font battre à l’unisson le cœur du pays et permettent de rassembler, y compris dans les zones les plus reculées où la culture est généralement absente, les amateurs de musique, de théâtre, de littérature ou de cinéma venus des quatre coins du monde et représentant toutes les générations. »

Afin d’empêcher cet état de fait, ils proposent plusieurs solutions pour sauvegarder les événements culturels français, parmi lesquels, mobiliser « des moyens supplémentaires qui nous permettraient d’assurer à la fois la sécurité des Jeux et celle des autres événements organisés sur le reste du territoire ? »

Concrètement, ils proposent un soutien des militaires et réservistes aux forces de police et de gendarmerie, comme durant les Jeux olympiques de Londres de 2012, où, expliquent-ils, « ils étaient 17.000 sur les 40.000 forces de l’ordre mobilisées pour l’occasion ».

En parallèle, les signataires interrogent : « Ne faut-il pas revoir à la baisse les ambitions concernant la cérémonie d’ouverture ? » Les délégations de toutes les nations parcourront en effet un trajet de 6 kilomètres sur la Seine, devant 600.000 spectateurs. Voilà qui soulève « des difficultés en termes de sécurisation, qui peinent à être résolues ».

Des festivals à l’agonie

Les sénateurs mettent également en évidence « une période tumultueuse » pour les festivals et autres manifestations culturelles : hausse des coûts, difficultés héritées de la crise sanitaire, et plus généralement, des habitudes des publics modifiées à la suite de ces deux ans de restrictions. Les voici désormais « potentiellement sommés d’annuler ou de reporter leur édition 2024 en raison de la concomitance des Jeux olympiques et paralympiques ». Le coup de grâce ?

En outre, et d’après les premières informations qu’ActuaLitté a pu recueillir, plusieurs événements littéraires font déjà état d’un désengagement assuré ou à redouter des collectivités territoriales en 2023 : les organisateurs évoquent des baisses des budgets, une diminution de la voilure, voire — comme le soulignent les parlementaires — de possibles annulations. Les JO serviront-ils un prétexte commode pour justifier les coupes budgétaires les plus extrêmes ?

La priorité est de mettre en place des structures facilitant les échanges entre l’État, les territoires, les ministères de la Culture, de l’Intérieur et des Sports, et les organisateurs de festivals, afin de « pouvoir rapidement se parler afin de dissiper les nombreuses incertitudes qui subsistent ».

Plus précisément, de « définir un calendrier de travail compatible avec les besoins de la programmation des festivals, afin d’envisager plus sereinement autre chose que l’annulation pure et simple ». Ils en appellent à la nomination d’un nouveau référent « festivals », pour « veiller à ce que les manifestations disposent d’un interlocuteur attitré dans chaque Direction régionale des affaires culturelles ». Au niveau départemental, ils proposent la création d'un comité de suivi des Jeux dans l’ensemble des départements.

Et de conclure : « Le temps presse. Le sort des festivals ne peut pas rester suspendu. La programmation des festivals pour 2024 est, dans bien des cas, déjà finalisée. »

La liste complète des signataires est disponible sur le site du Monde.

Crédits photo : Anne Jea. (CC BY-SA 4.0)