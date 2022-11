Hugo Publishing éditeur officiel des livres illustrés des JO 2024

Les premières parutions ont débuté ce 17 novembre avec un cahier d’activités et un cahier de coloriage à l’effigie des mascottes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le premier propose des cherche et trouve, des labyrinthes, des puzzles, des devinettes, des rébus, des jeux d’observation, de logique, des techniques de dessins de la mascotte, des lieux emblématiques de Paris, et des mini-quiz sur les sports. Le second est composé de coloriages de la mascotte Paris 2024 dans les lieux emblématiques des jeux dans la capitale.

D’autres ouvrages viendront s’ajouter au fur et à mesure avec entre autres, des beaux livres, des livres pratiques, des romans (jeunesse et ados) et des livres d’activités jeunesse et des millésimés.

Hugo Image, Hugo Sport, Hugo Jeunesse, Hugo New Life, Hugo New Way, seront les collections concernées par la publication de titres Paris 2024.

Arthur de Saint Vincent, Directeur général de Hugo Publishing, explique : « Je suis extrêmement fier que Hugo Publishing soit licencié des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et que la maison puisse couvrir l’un des évènements les plus attendus en France et du monde grâce à notre offre éditoriale. »

Crédits photo : Hugo Publishing