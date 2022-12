Dédicaces en série : Bob Dylan confesse “une erreur de jugement

Le livre, intitulé The Philosophy of Modern Song, présente les commentaires du légendaire auteur-compositeur-interprète sur des morceaux d'autres artistes et est sorti début novembre. Évènement, une série limitée de 900 éditions « signées à la main » vendues 599 $ chacune, accompagnait cette publication et se sont écoulés comme des petits pains. Tous les exemplaires étaient accompagnés d'une lettre d'authenticité de l'éditeur Simon & Schuster.

Cependant, vendredi 25 novembre, Bob Dylan, pourtant très rare sur dans la sphère publique, a pris la parole sur son profil Facebook. Il y avoue avoir eu recours à une machine à signer lors de la sortie du livre, car il souffrait de « vertiges ». « J’ai été informé de cette controverse autour des signatures de quelques exemplaires de mes dernières œuvres d'art [Dylan est également peintre, NdR] et de mon dernier livre en édition limitée. J’ai toujours signé des dédicaces à la main au fil des ans et il n’y a jamais eu aucun problème », écrit l’artiste.

Et de poursuivre en se justifiant comme suit : « Cependant, en 2019, j’ai été victime de vertiges et cela s’est poursuivi pendant la pandémie. Il fallait cinq personnes pour m’aider à signer ces livres, et nous n’avons pu trouver de manière sécurisée et viable pour terminer ce que j’avais à faire alors que le virus faisait rage. »

« Donc, pendant la pandémie, il était impossible de signer quoi que ce soit, et ces vertiges ne m’ont pas aidé. Ajoutez à cela les dates butoirs contractuelles, l’idée d’utiliser une machine à signer automatique m’a été proposée, ainsi que l’assurance que c’était “monnaie courante” en art et en littérature », ajoute-t-il.

Pour conclure, « utiliser une telle machine était une erreur de jugement de ma part et je souhaite rectifier le tir immédiatement. J’y travaille avec Simon & Schuster et mes partenaires. » La maison d’édition, après avoir nié à plusieurs reprises les accusations des fans et des acheteurs se sentant lésés, avait fini par admettre la supercherie. Des remboursements seraient en cours, pour les clients qui le souhaiteraient.

Cependant le dernier livre de Bob Dylan ne serait pas le seul à avoir été signé avec l'aide de l’autopen. De récentes impressions d’estampes de ses œuvres seraient elles aussi concernées. L’artiste a également promis de rectifier le tir en collaboration avec les galeries ayant effectué les ventes.

Dans une publication Facebook relayant celle de l'artiste, la galerie Castle, à l'origine de plusieurs ventes d'estampes signées mécaniquement, a fait savoir son désarroi : « Nous avons été informés tard hier que pendant la pandémie de Covid-19, Bob Dylan avait utilisé un autopen pour signer plusieurs de ses tirages en édition limitée plutôt que sa signature manuelle habituelle. »

Les œuvres concernées sont les imprimés de la collection Retrospectrum et Sunset, Monument Valley, publiés cette année par l'établissement. Dans le même message, la structure affirme que toutes les autres éditions ont bien été signées individuellement de la main de Bob Dylan.

Et de conclure : « Nous n'étions absolument pas au courant de l'utilisation de l'autopen sur ces tirages particuliers, et nous nous excusons sincèrement pour la déception que cela pourrait causer. Nous contacterons chacun de nos collectionneurs qui ont acheté une impression », avec un remboursement complet proposé.

Crédit photo : Chris Hakkens (CC BY-SA 2.0)