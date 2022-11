Les lettres d'amour de Bob Dylan cédées pour 650.000 €

Ces pièces avaient été estimées à 800.000 $, avec une offre de départ de 250.000 $. La fille de Barbara Ann Hewitt a découvert ces missives après la mort de sa mère en 2020. Bob Dylan, dit Robert Allen Zimmerman, les avait rédigées entre 1957 et 1959, précise RR Auctions. L'homme ayant toujours cultivé un certain mystère, elles donnent un aperçu d’une période de sa vie dont on ne sait quasiment rien.

Le jeune homme de Hibbing, Minnesota, y raconte son changement de nom, acte des plus symboliques dans une existence, et l’espoir de vendre un million de disques. Il y exprime aussi des marques d’affection, invite sa bien-aimée à un spectacle de Buddy Holly, inclut des fragments de poésie, et plus généralement, évoque de petites choses du quotidien.

Chaque lettre est accompagnée de son enveloppe postale d’origine, de la main de Dylan, sans adresse de retour, mais simplement signée sur le rabat d'un laconique, « Bob ».

« Ces archives sont parmi les plus importantes sur le plan historique et culturel que j’aie jamais eu l’honneur de conserver et de proposer », a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de la maison de vente aux enchères basée à Boston.

Lettres d'amour de Bob Dylan à la chérie du lycée Barbara Ann Hewitt. RR Auction.



La librairie Lello de Porto, au Portugal, rendra disponibles les pièces aux fans du chanteur, comme aux universitaires, ajoute la maison de ventes. Située non loin de la Tour des Clercs, la boutique portugaise a célébré son 115e anniversaire en 2021.

Outre cette collection de lettres, 24 Poems Without Titles, écrits lorsque l’auteur-compositeur-interprète a fréquenté l’Université du Minnesota, ont notamment été cédés pour près de 250.000 $. L’une des premières photographies signées connues de Dylan a été vendue pour plus de 24.000 $.

Le Prix Nobel de littérature a sorti ce 8 novembre chez Simon and Schuster, The Philosophy of Modern Song, en attendant une publication en France par les éditions Fayard. Un recueil de plus de 60 textes sur l’art de la composition de paroles et de mélodies, ou encore sur des artistes qu’il apprécie particulièrement. Il n’avait plus publié d’ouvrage depuis Chroniques, volume 1, imprimé en 2004.

Bob Dylan a vendu, tout au long de sa carrière, plus de 125 millions d’albums à travers le monde. Une carrière qui continue, à 80 ans passés, avec une tournée qui doit se poursuivre jusqu’en 2024. En 2020, il a sorti un 39e album studio, Rough and Rowdy Ways. Après avoir cédé, fin 2020, ses droits d’auteur à Universal pour un montant évalué à 300 millions $, les droits d’enregistrement de son répertoire ont également été abandonnés en juillet 2021, cette fois-ci à Sony, pour un montant non révélé.

Bob Dylan a reçu le Prix Nobel de littérature en 2016 « pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d’expression poétique ».

Crédits photo : RR Auction