Cochon qui s'en dédit(cace) : l'éditeur de Bob Dylan annule tout

Paru le 1er novembre dernier et annoncé quelques mois, The Philosophy of Modern Song constitue une nouvelle parution signée Bob Dylan. Dans celle-ci, l'auteur-compositeur se penche sur 65 chansons et un poème, détaillant — de manière assez succincte — pourquoi ce texte et cette mélodie, associés, ont donné naissance à un classique de la musique moderne.

Vendu à un prix assez important (55 $ en hardcover, 39,90 € en France chez Fayard), The Philosophy of Modern Song bénéficiait en plus, pour sa parution, d'une édition spéciale vendue chez les libraires Indigo, une chaine canadienne. Et pas n'importe quelle édition, puisque l'éditeur promettait des exemplaires signés par l'auteur lui-même.

À l'ouverture des ventes, le raz-de-marée attendu se produisit : les exemplaires furent achetés en quelques minutes. L'idée d'obtenir la signature de Bob Dylan, doublée de celle d'un Prix Nobel de Littéraire, constituait un argument décisif.

Vers la fin du mois d'octobre, une rumeur circule parmi les fans hardcore de Dylan, notamment sur le réseau social Reddit : l'ouvrage serait en réalité griffonné par une machine à signer. À 599 $ l'exemplaire, la supercherie fait plutôt rire jaune, d'autant plus que le faible nombre d'exemplaires disponibles, 900, laissait imaginer une authentique signature.

Si l'imitation est scrupuleusement exacte, tout spécialiste identifierait aisément l'aspect mécanique de cette signature, ne serait qu'en raison de l'aspect générique des 900 gribouillages du lot de livres.

Sur le réseau social, les photos s'échangent et les esprits s'échauffent : des Dylanophiles délestés de 600 $ n'arrivent pas à croire que leur idole se prête à ce genre de promotion, quand d'autres, soudain soulagés d'être arrivés trop tard pour les précommandes, moquent leur naïveté...

Étant donné le faible nombre d'acheteurs, les récriminations restent discrètes, mais, dès le 21 octobre, Indigo affiche une indisponibilité de l'ouvrage, invoquant « des directions opposées » empruntées par l'éditeur et l'artiste. Début novembre, les acheteurs reçoivent leurs exemplaires, et comparent scrupuleusement les pages de garde : en tout, 17 variations ont été utilisées, mais elles reviennent régulièrement.

Sur le site spécialisé Autograph Live, la résistance s'organise afin d'obtenir le remboursement des livres. De son côté, l'éditeur persiste et - hum... - signe, assurant que Dylan a bien pris le temps de dédicacer chacun des livres. Le propre compte de Bob Dylan, sur Twitter, avait par ailleurs fait la promotion de cette édition spéciale.

Finalement, un mois après les premières récriminations — tout de même —, l'éditeur Simon & Schuster lui-même a publié un message sur les réseaux sociaux indiquant l'annulation de l'ensemble des ventes. « Comme indiqué, le livre contient bien la signature originale de Bob, mais réalisée de manière mécanique. Nous prenons des dispositions immédiates en proposant un remboursement à chaque acheteur. »

Sur Autograph Live, les spécialistes se félicitent et préviennent : « Que cela serve de leçon à tous les éditeurs et célébrités. Notre communauté en a marre de ces éditions signées mécaniquement. »

Pour conclure cette triste histoire, autant laisser la parole au principal intéressé : « Ain't it hard when you discover that/He really wasn't where it's at/After he took from you everything he could steal? »

