La France, plus que jamais, deuxième pays du manga

En France, la passion des mangas continue à prendre de l’ampleur : ils représentaient plus d’un quart des ventes de BD (27,3 %) en 2021, contre 6,5 % seulement deux ans plus tôt. Une bande dessinée vendue sur deux dans l’Hexagone est un manga, ce qui désigne les Français comme les plus grands acheteurs au monde, juste derrière les Japonais. Parmi les genres les plus populaires en France : le Shônen (plutôt destiné aux adolescents), le Shôjo (pour les adolescentes) et le Seinen (pour adultes).

L'anime, première porte d'entrée

La version animée des mangas a le don de les populariser : parmi les Français interrogés par Ipsos, 12% déclarent les regarder très régulièrement et 21% occasionnellement à la sortie d’un nouveau tome ou d’une nouvelle saison.

Sur quels canaux les regardent-ils ? La télévision (54%) reste le média n°1, suivie des plateformes de streaming généralistes (49%), loin devant les DVD ou les plateformes spécialisées (16%) telles que Crunchyroll ou Wakanim.

40 % des mangas sont achetés en grande surface

En ce qui concerne le format papier, les Français sont 9% à se considérer comme des lecteurs très réguliers, 13% occasionnels et 19% rares. En revanche, s’ils sont 59% à affirmer ne jamais en lire, ils ne sont que 41% à dire ne jamais regarder d’animés : l’écart de 18 points entre mangas et animés peut s’expliquer en partie par l’exercice plus exigeant de la lecture d’un ouvrage.

Parmi les lecteurs réguliers de mangas, 40% les achètent en grande surface, 37% dans une librairie généraliste, 31% en librairie spécialisée ; les sites online sur lesquels on retrouve des mangas au format digital ne sont cités que par 19% des Français.

Le portrait-robot d’un afficionado des mangas est un homme entre 18 et 34 ans, habitant en région parisienne et CSP-. A l’inverse, l’individu le moins friand serait une femme âgée de 55 à 75 ans, habitant dans le Sud-Est et inactive. Une passion surtout masculine donc.

Le Shônen, le genre-roi

Le Shônen est le grand gagnant parmi les genres de mangas. Il regroupe notamment Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach ou encore Demon Slayer. Il est préféré par 42% des interviewés devant le Seinen (Death Note, Tokyo Ghoul, L'Attaque des Titans, Ajin…)

Arrive ensuite le Shôjo avec 19% (Fruits Basket, Ultra Maniac, Nana…) suivi par le Josei, destiné à un public plutôt féminin de jeunes adultes, avec 16% (Nodame Cantabile, Paradise Kiss, Kids on the Slope, Chihayafuru, Blue).

Les mangas sont parfois réservés à un public averti : 13% des interrogés (dont 17% des hommes) n’hésitent pas à dire qu’ils préfèrent les mangas érotiques (Yuri, Yaoi et Hentai).

Parmi le top des 5 des mangas les plus lus par les Français : Dragon Ball (43%), intergénérationnel, arrive en tête du classement, Pokémon (41%), très lu chez les jeunes adultes de 18-34 ans (48%), Naruto (38%), lu par la moitié des 18-34 ans interrogés (50%), Nicky Larson (34%), plus populaire chez les 35-54 ans (47%), One Piece (30%).

Crédits photo : Justin Doub (CC BY-SA 2.0)