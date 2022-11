Hachette/Editis : Vivendi n'échappera pas à l'enquête approfondie

Vivendi, propriétaire de 57 % du groupe Lagardère — dont Hachette Livre — devra donc endurer une procédure plus intrusive de la part de la Commission européenne. Or, la coexistence des deux entités éditoriales au sein d’un même groupe perturbe le bon déroulement des règles concurrentielles, estime Bruxelles. La validation du rachat de Lagardère serait donc reportée au 15 mars, dans l’attente également d’un nom pour la reprise d’Editis.

À ce jour, plusieurs noms circulent — des milliardaires, c’est la moindre des choses — ainsi que les entreprises, comme le groupe français de presse Reworld Media, l’éditeur italien Mondadori ou le Suédois Bonnier. Mais ce beau monde aura encore à convaincre les autorités de la concurrence, tant d’un point de vue économique que structurel.

La Commission exigera de la part des candidats de sérieux gages, à même de garantir la pérennité d’Editis et démontrer un véritable engagement sur l’avenir. Pas simplement un rachat pour presser le citron et s’en dégager une fois vidé. Cependant, la perspective d’une enquête approfondie ne conduira pas les prétendants à se bousculer au portillon : à l’instar de leur camarade milliardaire, Vincent Bolloré, les acheteurs n’apprécieront pas d’avoir à se soumettre aux demandes bruxelloises.

Car ce n’est pas tout : tout le projet de rachat, pour Lagardère, que de vente, pour Editis, sera passé au tamis de Bruxelles, toujours méticuleux dans ces cas de figure. Or, affirme Marianne, Vivendi n’aurait présenté aucun remède — les mesures permettant de préserver la concurrence.

Une sacré ligne droite

Vivendi demanderait ainsi 700 millions € pour la totalité d’Editis, à savoir 500 millions de capital et 200 autres de dette. Un montant qui contraste avec les quelque 900 millions € dépensés pour acquérir le groupe en 2018.

Dans le même temps, Vivendi aurait décidé d’attendre jusqu’au 15 décembre pour choisir le repreneur le plus convaincant. La Commission entend que le futur propriétaire soit un acteur de l’édition — quand le président du directoire, Arnaud de Puyfontaine, avait assuré que les opérateurs français seraient écartés de fait. Le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, qui vient de faire son entrée dans l’arène conviendrait-il ?

De même, Bernard Arnault, dont nous avions projeté l’implication, ferait également son apparition. Des noms qui seraient avancés, selon certains, pour convaincre Xavier Niel d’augmenter son offre : copropriétaire du groupe Le Monde, il s’était engagé dans l’industrie du livre en rachetant, brièvement, Le Nouveau Magazine littéraire en 2017, depuis revendu à Lire.

Nous avons contacté Vivendi pour obtenir une réaction. Voilà une semaine, l’agence Reuters indiquait en évoquant des personnes proches du dossier que Vivendi n’échapperait pas à l’enquête antitrust. Pour l'heure, Bruxelles n'a encore rien communiqué.

Mise à jour 12 h 05 :

Vivendi indique « ne pas faire de commentaires. Il revient à la Commission de s'exprimer sur les décisions qu'elle prend ». Du reste, la perspective de l'enquête approfondie n'étonne pas grand monde. Pour autant, les observateurs se perdent quelque peu en conjectures : « Ce n’est pas dans la nature de Bolloré de faire des compromis », remarque-t-on. « Vivendi s’est déjà confronté aux enquêtes de Bruxelles, et dans le cas présent, il était difficile d’y échapper. »

Reste alors à attendre et comprendre les motivations des uns et des autres, prenant en compte deux éléments : jusqu’à quand le papier restera aussi cher et à quel point l’universitaire et le scolaire peuvent être abîmés.

« L’avantage d’une maison d’édition, c’est le cashflow qu’elle génère », reprend un proche du dossier. « La difficulté du marché sur 2022 pourrait conduire Editis à un résultat financier nul en fin d’année. » Et parmi les repreneurs, la présence de Xavier Niel intrigue : « Qu’un milliardaire investisse dans un groupe éditorial, pourquoi pas : c’est aussi une question d’image. En matière de notoriété, Niel est bien loti : outre Le Monde, il a également L’Obs et Telerama — et le groupe a dégagé 1,98 million € de résultat net en 2021. » Certes, le chiffre est moins important qu’en 2020 avec 8,58 millions € (contre 3,83 millions € de perte en 2019 et + 7,8 millions € en 2018), mais la société garde bonne presse.

« Pourquoi ajouter Editis dans ces conditions ? Il a bien un livre a son actif [Les 100 Mots de l’Internet, Que sais-je 2008] et quelques préfaces. Mais son intérêt pour l’industrie du livre n’a jamais été très marqué. » Un revirement, peut-être ?

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0