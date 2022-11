Réorganisation éditoriale aux Éditions Payot & Rivages

Éditeur en sciences humaines, histoire, récits de voyages et psychologie, Christophe Guias a rejoint Payot en 1999 et dirige l’ensemble de la production éditoriale (grands formats et poches). Il a enrichi le catalogue avec les œuvres de Hannah Arendt, Walter Benjamin et Peter Sloterdijk (dont le prochain essai paraîtra début 2023), la pensée postcoloniale et la théorie du genre, ou encore la psychogénéalogie.

Il est à l’origine de plusieurs succès de librairie, dont Femme désirée, femme désirante, de Danièle Flaumenbaum (150.000 ex.) et Petit guide à l’usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, de Béatrice Millêtre (130.000 ex.).

Éditrice militante de la transmission des idées et des savoirs, Laure-Hélène Accaoui est arrivée aux Éditions Payot en 2019 pour alimenter les essais et reprendre « Payot Graphic ». On lui doit notamment Tout sur l’économie ou presque de Gilles Mitteau (40.000 ex), Trois mois sous silence de Judith Aquien (8000 ex) et Coming in d’Élodie Font et Carole Maurel (20.000 ex). En 2023, elle publiera Salomé Saqué, soucieuse de continuer à donner la parole à ceux qui posent les bonnes questions dans un monde en crise.

Depuis quelques années, Payot réaffirme son engagement avec des textes féministes, écologistes, politiques ou économiques qui suscitent le débat. En 2018, la maison a lancé « Payot Graphic », une collection de BD aux titres forts qui traitent, sans tabou, de sujets de société (Appelez-moi Nathan, Touchées, Coming in).

En 2022, sa célèbre collection de poche « Petite Bibliothèque Payot » fête ses 60 ans, forte de 1200 titres et d’auteurs comme Freud, Emma Goldman, Timothy Brook, Alberto Angela, Simone Weil, Ella Maillart, Nicolas Bouvier...

Emilie Colombani a de son côté rejoint la maison d’édition Rivages en 2013 en tant qu’éditrice de littérature française, puis Directrice éditoriale de la littérature française. Auparavant éditrice aux éditions du Seuil, elle a été également traductrice et critique littéraire.

©Igor Kov. Rivages



Les éditions Rivages comptent aujourd’hui huit collections : Littérature française, Littérature étrangère, Rivages/noir, Rivages Rouge (musique), Bibliothèque Rivages & Petite Bibliothèque Rivages (Sciences humaines et textes classiques), Virages graphiques (BD), Rivages/imaginaire (SF), Rivages poche.

Crédits photo : Christophe Guias et Laure-Hélène Accaoui / Editions Payot